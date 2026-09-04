घुबड दिसणं शुभ की अशुभ? रात्रीच्या वेळी दिसल्यास काय संकेत असतात?

Apurva Kulkarni
हिंदू धर्मात रात्रीच्या वेळी घुबड दिसणं शुभ असतं की अशुभ याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. ते जाणून घेऊया.
OWL AT NIGHT MEANING
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हिंदू धर्मात घुबडांबाबत अनेक समजुती आहेत. घुबड हे लक्ष्मीची वाहन आहे. परंतु अनेक भागात घुबड दिसणं अशुभ मानलं जातं.
SEEING OWL AUSPICIOUS OR INAUSPICIOUS
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हिंदू धर्मग्रंथानुसार पांढरं घुबड पाहणं शुभ मानलं जातं. पांढरं घुबड क्वचितच दिसतं परंतु ते दिसल्यास सर्व समस्या संपतात अशी मान्यता आहे.
OWL HINDU BELIEFS
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अनेक वेळा रात्री अचानक घुबड दिसल्यास किंवा नजरानजर झाल्यास तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे असं मानलं जातं.
OWL RELIGIOUS SIGNIFICANCE
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तंसच काही कामासाठी बाहेर जात असाल आणि तुम्हाला घुबड दिसलं तर ते शुभ मानलं जातं.
OWL SYMBOLISM HINDUISM
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तुम्हाला जर दिवसा घुबड दिसलं तर ती नशीबाची साथ मिळेल असे संकेत असतात. तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते अशी मान्यता आहे.
LAKSHMI VEHICLE OWL
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फार कमी लोकांना घुबड दिसतं. पंरतु रात्री घुबड दिसणं म्हणजे समस्यांपासून मुक्तता मिळते आणि करिअरमध्ये प्रगती होते अशी मान्यता आहे.
WHITE OWL SIGHTING
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तसंच रात्री घुबडाचा आवाज ऐकला तर लवकरच काहीतरी शुभवार्ता मिळण्याची लक्षण असतात असं देखील म्हटलं जातं.
SEEING OWL AT NIGHT HINDU BELIEF
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ही फक्त समान्य माहिती आहे. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही.
, OWL GOOD NEWS BELIEF
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SALT AND FINANCIAL PROBLEMS,
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