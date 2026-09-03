दुसऱ्याच्या हातात थेट मीठ देणं अशुभ का मानतात?

Apurva Kulkarni
भारतीय संस्कृतीत मीठ फक्त अन्नातील चव वाढण्याचं घटक नाहीतर सकारात्मकतेचं प्रतीक सुद्धा मानलं जातं.
GIVING SALT IN SOMEONE HAND
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वास्तुशास्त्रानुसार, मिठाच्या वापराबाबत काही नियम आहेत, ज्याचं पालन न केल्यास घरात नकारात्मकता येऊ शकते.
SALT SUPERSTITION
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वास्तुशास्त्रामध्ये मान्यता आहे की, जर सूर्यास्तानंतर किंवा संध्याकाळच्या वेळी मीठ खरेदी करणं अशुभ असतं.
SALT BELIEFS IN INDIA
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संध्याकाळी मीठ आणणं घरातील आर्थिक समृद्धीवर परिणाम होतो. तसंच लक्ष्मीची अवकृपा होऊ शकते किंवा अनावश्यक खर्च वाढतात.
SALT VASTU RULES,
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मिठाचं दान करणं हे पुण्य मानतात, पंरतु संध्याकाळी दान करण्याला अशुभ मानतात.
SALT SPIRITUAL SIGNIFICANCE
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वास्तुशास्त्रामध्ये हातावर मीठ दिल्यात घरातील सकारात्मक ऊर्जा बाहेर जाते आणि आर्थिक अडचण होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
SALT NEGATIVE ENERG
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एकमेकांच्या तळहातावर मीठ दिल्यास दोघांच्या नात्यात कटूता येण्याची सुद्धा शक्यता असते.
SALT POSITIVE ENERGY
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ही फक्त समान्य माहिती आहे. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही.
SALT AND FINANCIAL PROBLEMS,
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CROW IDENTIFICATION
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