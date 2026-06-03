'या' 4 परिस्थितीमध्ये सख्खेही दुरावतात, आपलीच माणसं बनतात शत्रू

Saisimran Ghashi
आचार्य चाणक्य यांनी मानवी स्वभावाचा आणि नातेसंबंधांचा सखोल अभ्यास केला होता.
Chanakya’s Deep Insights on Human Nature and Relationships
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अनेकदा जी माणसं आपल्या सुख-दुःखात सोबत असतात, तीच काही विशिष्ट परिस्थिती उद्भवल्यास अचानक बदलतात.
4 Situations Where Your Own People Turn into Enemies
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सख्खी माणसंही परकी का होतात, याबद्दल त्यांनी अत्यंत मार्मिक विश्लेषण केले आहे.
Practical Lessons from Chanakya Niti for Stronger Relationships
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कर्जबाजारी झालेला किंवा कुटुंबाचे पैसे वाया घालवणारा पिता आपल्याच मुलांसाठी शत्रूसमान बनतो.
When Greed and Debt Make Family Your Worst Enemy
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संस्कार विसरून चुकीच्या मार्गावर चालणारी आई किंवा वडील मुलांच्या आयुष्यात अडचणी निर्माण करू शकतात.
How Immoral Behavior Destroys Family Bonds
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अतिशय देखणी पण स्वभावाने अहंकारी असलेली पत्नी पतीसाठी अनेकदा मानसिक त्रासाचे कारण ठरते.
Danger of a Beautiful but Ambitious Spouse
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ज्ञानाचा अभाव असलेला आणि ऐकण्याची वृत्ती नसलेला मूर्ख अपत्य आई-वडिलांसाठी आयुष्यभराचे दुःख बनतो.
Why a Foolish Child Becomes Lifelong Pain for Parents
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सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
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