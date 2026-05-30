महिलांच्या शर्टची बटणे डाव्या बाजूला तर पुरुषांच्या शर्टची बटणे उजव्या बाजूला का असतात?

Saisimran Ghashi
महिलांच्या शर्टची बटणे डाव्या बाजूला आणि पुरुषांच्या शर्टची बटणे उजव्या बाजूला असण्यामागे काही रंजक ऐतिहासिक कारणे आहेत.
shirt button placement tradition
जुन्या काळात श्रीमंत स्त्रियांना स्वतःचे कपडे घालण्यासाठी नोकरांची किंवा दासींची मदत घ्यावी लागत असे.
Why Are Women's Shirt Buttons on the Left Side
उजव्या हाताने काम करणाऱ्या दासींना समोर उभ्या राहून मालकिणीच्या शर्टची बटणे लावणे डाव्या बाजूमुळे सोपे जायचे.
Role of Servants and Wealthy Women in Button Placement
पुरुष आपले कपडे सहसा स्वतःच घालत असल्यामुळे उजव्या हाताने उजव्या बाजूची बटणे लावणे त्यांना सोयीचे होते.
Historical Reasons for Men's Buttons on the Right
युद्धात उजव्या हाताने तलवार चालवताना डाव्या हाताने शर्टची उघडी बाजू सहज हाताळता यावी म्हणून पुरुषांची बटणे उजवीकडे असत.
How Sword Fighting Influenced Shirt Buttons
स्त्रिया घोड्यावर एका बाजूला (Side-saddle) बसायच्या, ज्यामुळे डाव्या बाजूच्या बटणांमुळे हवेचा झोत कापडात जात नसे.
Horse Riding Influenced Shirt Buttons
स्त्रिया सहसा डाव्या हातावर बाळाला पकडत असल्यामुळे उजव्या हाताने डाव्या बाजूची बटणे उघडणे त्यांना सोपे जात असे.
Breastfeeding Convenience and Button Tradition
कपड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाल्यावर स्त्री आणि पुरुषांच्या कपड्यांमधील फरक ओळखण्यासाठी ही पद्धत कायम ठेवली गेली.
Impact of Industrial Revolution on Gender-Specific Buttons
सुरुवातीला केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित असलेली ही पद्धत नंतर सामान्य लोकांच्या कपड्यांमध्येही एक फॅशन परंपरा बनली.
Interesting Facts About Shirt Button History
