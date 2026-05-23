लाखो सिलेंडरपेक्षाही अधिक ऑक्सिजनची निर्मिती करतात ही ६ झाडं

Shubham Banubakode

कडुलिंब

कडुलिंबाचं झाड वातावरणातील अशुद्धता दूर करून हवेची शुद्धता वाढवतं. हे नैसर्गिक शुद्धीकरणाचं काम करतं.

जांभूळ

जांभळाचं झाड सल्फर आणि नायट्रोजनसारखे घातक वायू शुद्ध करतं. तसेच मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनही हवेत सोडतं.

वड

वडाच्या झाडाला राष्ट्रीय वृक्षाचा मान आहे. हे झाड जितकं मोठं, तितकं जास्त ऑक्सिजन निर्माण करतं आणि दीर्घकाळ पर्यावरण स्वच्छ ठेवतं.

अशोक

अशोकाचं झाड मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्माण करतं. तसेच हवेतले प्रदूषित वायू शुद्ध करण्याचं महत्त्वाचं काम करतं.

अर्जुन

अर्जुन वृक्ष केवळ आयुर्वेदिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर हवेत ऑक्सिजन वाढवून प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतो.

पिंपळ

तज्ज्ञांच्या मते पिंपळाचं झाड इतर झाडांच्या तुलनेत अधिक ऑक्सिजन निर्माण करतं. हे झाड दीर्घायुषी असून मोठ्या प्रमाणात हवा शुद्ध करतं.

पर्यावरणासाठी महत्त्वाचं

ही सर्व झाडं मिळून वातावरणात संतुलन राखतात आणि शहरांना स्वच्छ हवामान देतात.

झाडं लावा, जीवन वाचवा

वाढत्या प्रदूषणात ही झाडं लावणं ही काळाची गरज आहे. प्रत्येकाने झाडं लावून निसर्ग संवर्धनात योगदान दिलं पाहिजे.

