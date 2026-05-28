पान खाताय? ‘या’ लोकांनी वेळीच सावध व्हा, नाहीतर आरोग्यावर गंभीर परिणाम

Apurva Kulkarni
उच्च रक्तदाब किंवा हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी तंबाखू आणि सुपारी असलेले पान टाळावे, कारण त्यामुळे रक्तदाब वाढण्याचा धोका असतो.
paan
esakal
गोड पानामध्ये साखर आणि गुलकंदाचे प्रमाण जास्त असल्याने मधुमेहींसाठी ते नुकसानकारक ठरू शकते.
paan
esakal
गरोदर महिलांनी सुपारी किंवा तंबाखूयुक्त पान खाणे टाळावे, कारण त्याचा परिणाम गर्भाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.
paan
esakal
नियमित औषधे घेणाऱ्या लोकांनी औषध घेतल्यानंतर लगेच पान खाणे योग्य मानले जात नाही.
paan
esakal
तंबाखू मिसळलेले पान शरीरावर अतिरिक्त ताण आणू शकते, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी असणाऱ्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
paan
esakal
सुपारीचे अतिसेवन शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते, विशेषतः हृदय आणि रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी.
paan
esakal
रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मधुमेहींनी गोड पानांपासून दूर राहणे फायदेशीर ठरते.
paan
esakal
आरोग्याशी संबंधित समस्या असल्यास पान खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
paan
esakal
साधे विड्याचे पान पचनासाठी उपयोगी मानले जाते, मात्र त्यात तंबाखू किंवा सुपारी नसावी.
paan
esakal
सर्दी, खोकला आणि पचनासाठी पान फायदेशीर असले तरी प्रत्येकाने आपल्या प्रकृतीनुसार त्याचे सेवन करावे.
paan
esakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
paan
esakal
Ghee For Hair Care
esakal