'पदवीधरांचा आमदार... अंगठे बहाद्दर असला तरी चालतो?!' कसं काय जाणून घ्या...

विनयन वाघमारे
संविधानाच्या अनुच्छेद १७३ नुसार विधान परिषद लढवण्यासाठी उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि वय ३० वर्षे पूर्ण असावे. येथे किमान शिक्षणाची किंवा साक्षरतेची कोणतीही कायदेशीर अट घालण्यात आलेली नाही.
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Sakal
मतदान करणाऱ्या नागरिकाकडे मान्यताप्राप्त पदवी असणे बंधनकारक असते. नुसती पदवी असून चालत नाही, तर ती मिळून किमान ३ वर्षे पूर्ण झालेली असावी तरच मतदानाचा हक्क मिळतो.
Election
Sakal
उमेदवार स्वतः निरक्षर असला तरी चालतो; फक्त त्याच्या अर्जावर संबंधित मतदारसंघातील नोंदणीकृत १० पदवीधर मतदारांनी 'सूचक' म्हणून स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. त्या बळावर त्याचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरतो.
Election
Sakal
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की संविधानाचा हेतू "पदवीधरांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी" असा आहे, "स्वतः पदवीधर असलेला प्रतिनिधी" असा नाही. त्यामुळे उमेदवारावर शिक्षणाचे कोणतेही कायदेशीर बंधन येत नाही.
Election
Sakal
पदवीधर मतदार सुजाण आणि प्रगल्भ असतात. ते स्वतःच्या बुद्धीने योग्य व्यक्तीचीच निवड करतील, असा विश्वास संविधानकारांना होता. म्हणूनच उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता ठरवण्याचे कोणतेही बंधन संविधानाने लादले नाही.
Election
Sakal
राजकीय पक्ष अनेकदा पदवीधरांचे प्रश्न मांडणाऱ्या सुशिक्षितांऐवजी आर्थिक रसद आणि मोठी राजकीय ताकद असलेल्या बड्या नेत्यांना या निवडणुकीत उतरवून बाजी मारतात.
Election
Sakal
नोकऱ्या, बेरोजगारी आणि स्पर्धा परीक्षांचे प्रश्न सभागृहात तळमळीने कोण मांडणार? ज्याने स्वतः पदवीचे शिक्षण घेतलेले नाही, त्याला पदवीधरांच्या वेदना कशा समजणार, हा मोठा प्रश्न मतदारांसमोर उभा राहतो.
Election
Sakal
पदवीधरांचा प्रतिनिधी स्वतः उच्चशिक्षितच असावा असे तुम्हाला वाटते का? आपले मत नक्की नोंदवा आणि ही डोळे उघडवणारी माहिती तुमच्या सर्व पदवीधर मित्रांना आताच शेअर करा!
Election
Sakal
Election
Sakal