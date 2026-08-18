पहिली मंगळागौर आहे? मग घ्या हे खास उखाणे!

सकाळ डिजिटल टीम

मंगळागौरीचा उत्साह!

नवविवाहितेसाठी पहिली मंगळागौर अत्यंत खास असते. पूजा, फुगड्या आणि खेळांसोबतच उखाण्यांना यात विशेष महत्त्व असते.

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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कौतुक मिळवणारा उखाणा!

नेहमीच्या उखाण्यांपेक्षा काहीतरी हटके उखाणा घेतला, तर सासू, माम्या आणि नवऱ्याकडून कौतुकाची थाप नक्की मिळते.

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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आंब्याच्या वनराईमध्ये...

आंब्याच्या वनराईमध्ये कोकिळेचे गुंजन…

रावांचे नाव घेते आणि करते मंगळागौरीचे पूजन 

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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जन्म दिला मातेने...

जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने 

मंगळागौरीच्या दिवशी…रावांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने 

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

सासर आहे छान...

सासर आहे छान, सासू आहे हौशी

…. रावांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

सर्वांना नमस्कारासाठी...

सर्वांना नमस्कारासाठी जोडते हात,

…रावांचे नाव घेते, आता सोडा माझी वाट

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

सृष्टी सौंदर्याच्या...

सृष्टी सौंदर्याच्या बागेला चंद्र-सूर्य झाले माळी

… चे नाव घेते, मंगळागौरीच्या वेळी

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

फोनचा चार्ज...

फोनचा चार्ज संपला तरी चालेल मला,

... रावांचे नाव घेतल्याशिवाय चैन नाही मला!

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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चहा माझा स्ट्रॉंग...

चहा माझा स्ट्रॉंग आणि कॉफी त्यांची फेव्हरेट,

... रावांचे नाव घेते, आमची जोडी एकदम परफेक्ट!

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

चहात साखर...

चहात साखर, वरणात मीठ, सगळं असतं मापात,

... रावांचे नाव घेते, प्रेम आहे त्यांच्या स्वभावात!

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

चांदण्यांनी सजलं...

चांदण्यांनी सजलं आभाळ, फुलांनी सजली बाग,

... रावांचे नाव घेते, माझी पहिली मंगळागौर खास!

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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sakal 

गूगलवर शोधलं...

गूगलवर शोधलं तरी मिळणार नाही असा नवरा,

... रावांचे नाव घेते, माझ्या नशिबाचा विषयच न्यारा!

Shravan Special Mangalagaur Ukhane

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रोज सकाळी पेरूची २ पाने चावून खाल्ली तर काय होईल?

Health Benefits of Guava Leaves

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