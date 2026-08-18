रोज सकाळी पेरूची २ पाने चावून खाल्ली तर काय होईल?

सकाळ डिजिटल टीम
पेरूमध्ये जीवनसत्त्व क आणि फायबर भरपूर असते. पण त्याच्या कोवळ्या पानांमध्येही अनेक पोषक घटक असतात, जे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.
Health Benefits of Guava Leaves
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पेरूच्या पानांचा काढा किंवा चहा पचनक्रिया सुधारण्यासाठी उपयुक्त मानला जातो. अतिसार (लूज मोशन्स) आणि पोटदुखीवर ही पाने गुणकारी ठरतात.
Health Benefits of Guava Leaves
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काही संशोधनांनुसार, पेरूच्या पानांचा अर्क जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी (ब्लड शुगर) अचानक वाढण्यापासून रोखण्यास मदत करतो.
Health Benefits of Guava Leaves
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पेरूच्या पानांमध्ये पॉलिफेनॉल आणि फ्लेव्होनॉइड्ससारखे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करतात.
Health Benefits of Guava Leaves
sakal
पेरूची कोवळी पाने चावून खाल्ल्याने किंवा त्याच्या काढ्याने गुळण्या केल्याने तोंडाची दुर्गंधी, हिरड्यांची सूज आणि जंतूंचा संसर्ग दूर होतो.
Health Benefits of Guava Leaves
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पेरूची स्वच्छ कोवळी पाने पाण्यात उकळून त्याचा चहा बनवून पिता येतो. तसेच ही पाने नीट धुऊन थेट चावूनही खाल्ली जाऊ शकतात.
Health Benefits of Guava Leaves
sakal
मधुमेहाची औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा कोणत्याही आजारावर उपचार सुरू असलेल्यांनी पेरूच्या पानांचा अर्क वापरण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
Health Benefits of Guava Leaves
sakal
रोज जेवणात चिमूटभर हिंग वापरल्याने कोणते फायदे होतात ?
Asafoetida Benefits
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