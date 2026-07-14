झोप न येणे, चिडचिड, थकवा? हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी करा 'हे' उपाय!

Aarti Badade
शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यासाठी रोज ७ ते ९ तासांची शांत आणि दर्जेदार झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
आहारात प्रथिने (Proteins), फळे आणि भाज्यांचा समावेश करा आणि साखर तसेच प्रोसेस्ड फूड खाणे टाळा.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
रोज चालणे, योगा किंवा हलका व्यायाम केल्याने इन्सुलिनसह अनेक महत्त्वाच्या हार्मोन्सचे कार्य सुधारते.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
जास्त ताणामुळे कोर्टिसोल हार्मोन वाढतो; म्हणून ध्यान, प्राणायाम आणि आवडीच्या छंदांसाठी वेळ द्या.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
निरोगी आतडे हार्मोन्सवर चांगला परिणाम करतात, यासाठी आहारात दही, ताक आणि संतुलित अन्नाचा समावेश करा.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
थकवा, मूड स्विंग्स, झोपेचा त्रास किंवा वजनातील अचानक बदल ही हार्मोन्स बिघडल्याची मुख्य लक्षणे असू शकतात.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
लक्षणे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
Trouble Sleeping, Irritability & Fatigue
Sakal
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal