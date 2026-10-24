दिवाळीनिमित्त घराला रंगकाम करताय? योग्य पद्धत जाणून घ्या...

Mansi Khambe
दिवाळी जवळ येत आहे, यामुळे अनेकजण घराची साफसफाई आणि रंगकाम करत आहेत. रंगकाम करण्याची योग्य पद्धत कोणती आहे ते जाणून घेऊया.
Correct Way for Home Paint
ESakal
पारंपरिकरित्या भिंतींना रंग देण्यासाठी वॉल पुट्टी लावली जात असे, पण ही पद्धत आता बदलली आहे. नवीन असो वा जुने, आधुनिक रंगकाम तंत्रज्ञान आधी प्रायमर लावण्याची शिफारस करते.
Correct Way for Home Paint
ESakal
यामुळे पृष्ठभाग सील होतो आणि भिंतीवरील कोणताही शिल्लक राहिलेला ओलावा किंवा घाण पुट्टीमध्ये मिसळण्यापासून रोखली जाते.
Correct Way for Home Paint
ESakal
एक प्रकारे, प्रायमरचा एक थर भिंतीसाठी सीलर म्हणून काम करतो, अनावश्यक ओलावा शोषून घेतो, ज्यामुळे पुट्टी आणि रंग लावल्यानंतर ओलसरपणा आणि बुडबुडे येणे टळते.
Correct Way for Home Paint
ESakal
पुट्टीच्या आधी आणि नंतर प्रायमर लावा. म्हणूनच, आधुनिक, अधिक टिकाऊ तंत्रज्ञानामध्ये, पुट्टी लावण्यापूर्वी प्रायमरचा एक थर लावणे उत्तम आहे. त्यानंतर, पुट्टीचा एक थर लावा.
Correct Way for Home Paint
ESakal
पुट्टी लावल्यानंतर, प्रायमरचा आणखी एक थर लावा. असे न केल्यास, पुट्टी बराचसा रंग शोषून घेते. कधीकधी, प्राइमर लावणे हा एक अनावश्यक खर्च वाटू शकतो. तथापि, भिंतीचा रंग जास्त काळ टिकावा आणि रंगाचा खर्च कमी व्हावा यासाठी हे आवश्यक आहे.
Correct Way for Home Paint
ESakal
त्यामुळे, तुम्ही बाजारातील सर्वात महागडा रंग विकत घेतला तरी, जर तुमची भिंत योग्यरित्या तयार केली नसेल, तर परिणाम निराशाजनक असेल. जर भिंत खूप असमान असेल आणि तुम्ही आधी पीओपी लावत असाल, तरीही रंग लावण्यापूर्वी प्राइमर लावणे आवश्यक आहे.
Correct Way for Home Paint
ESakal
पुट्टी आणि रंगाच्या आधी, तसेच पीओपीनंतर प्राइमर लावणे आवश्यक आहे. हे केवळ भिंतीतील ओलावा शोषून घेत नाही, तर त्यानंतरच्या रंगाच्या थरांचे आयुष्यमान देखील वाढवते. यामुळे भिंतीवरील बुडबुडे आणि ओलसरपणा यांसारख्या समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होतात.
Correct Way for Home Paint
ESakal
Truck Lift Axle
ESakal