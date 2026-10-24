ट्रकचे एक चाक हवेत का लटकलेले असते? यामागील खरे कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
काही ट्रक्सची एक किंवा दोन मागची चाके जमिनीपासून वर उचललेली असतात. ट्रक खूप वेगाने धावत असतो, पण ही चाके रस्त्याला स्पर्शही करत नाहीत.
Truck Lift Axle
ESakal
यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो की, जर ही चाके जमिनीवर चालवण्यासाठी बनवलेली नसतील, तर ती ट्रकवर का बसवलेली असतात? ही केवळ अतिरिक्त चाके आहेत, की त्यामागे काही विशेष तंत्रज्ञान आहे?
Truck Lift Axle
ESakal
खरं तर, काही ट्रक्समध्ये अशी चाके 'लिफ्ट ॲक्सल' नावाच्या एका विशेष प्रणालीचा भाग असतात. ही प्रणाली ट्रकच्या वजनानुसार चाकांचा वापर अनुकूलित करण्यास मदत करते.
Truck Lift Axle
ESakal
जेव्हा ट्रक रिकामा असतो, तेव्हा अतिरिक्त ॲक्सल वर उचलला जातो, तर जेव्हा त्यावर जड माल भरलेला असतो, तेव्हा वजन विभागण्यासाठी तो खाली केला जातो. यामुळे टायरची झीज कमी होण्यास आणि इंधन वाचण्यास मदत होऊ शकते.
Truck Lift Axle
ESakal
जेव्हा ट्रक कमी किंवा कोणताही माल न घेता धावत असतो, तेव्हा त्याच्या सर्व ॲक्सल्सवरील भाराची आवश्यकता सारखी नसते. अशा परिस्थितीत, लिफ्टेड ॲक्सल उचलला जाऊ शकतो.
Truck Lift Axle
ESakal
यामुळे ट्रक चालवण्यासाठी कमी ऊर्जा लागते. यामुळे डिझेलचा वापर कमी होण्यास मदत होते. तसेच टायर लवकर खराब होत नाहीत, त्यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होतो.
Truck Lift Axle
ESakal
लिफ्ट ॲक्सलचा मुख्य उद्देश ट्रकच्या वजनानुसार आणि गरजेनुसार चाकांचा योग्य वापर करणे हा आहे. ट्रक रिकामा असताना स्पेअर ॲक्सल वर उचलल्याने टायरची झीज आणि इंधनाचा वापर कमी होण्यास मदत होते.
Truck Lift Axle
ESakal
जड माल वाहून नेताना ॲक्सल खाली केल्याने वजन अधिक चाकांवर विभागले जाऊ शकते. त्यामुळे, ट्रकचे हवेने उचललेले चाक नेहमीच निरुपयोगी नसते.
Truck Lift Axle
ESakal
योग्य परिस्थितीत, हे एक असे तंत्रज्ञान आहे जे ट्रकची किंमत, टायरचे आयुष्य आणि भार वाहून नेण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत करते.
Truck Lift Axle
ESakal
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal