पाकिस्तानी नागरिकांना 'या' सुंदर देशात प्रवेशबंदी, नेमकं काय आहे कारण?

Yashwant Kshirsagar

प्रवास निर्बंध

जगभरातील अनेक देशांनी वेळोवेळी विविध कारणांमुळे काही नागरिकांवर प्रवास निर्बंध लादले आहेत.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

पाकिस्तानी नागरिक

त्याचप्रमाणे,पाकिस्तानी नागरिक देखील एका देशात प्रवास करू शकत नाहीत. तुम्हाला माहिती आहे का हा देश कोणता आहे?

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

इस्त्रायल

पाकिस्तानी लोक इस्रायलला अनेक कारणांमुळे प्रवास करू शकत नाहीत.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

राजनैतिक संबंध

पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्ये राजनैतिक किंवा व्यापारी संबंध नाहीत. त्यामुळे, कोणताही अधिकृत संपर्क नाही.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

मान्यता

पाकिस्तानने आजपर्यंत इस्रायलला देश मानत नाही.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

विरोध

शिवाय पाकिस्तान सरकार इस्रायलने पॅलेस्टिनी भूभागावर कब्जा केल्याचा आणि जेरुसलेमच्या दर्जाचा विरोध करते.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

कारण

या कारणांमुळे पाकिस्तानी नागरिकांना इस्रायलला प्रवास करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.

Pakistan Israel travel ban

|

esakal

हनिमूनसाठी गोवा अन् काश्मीर कशाला? कोकणात 'या' ५ ठिकाणी कमी बजेटमध्ये अनुभवा स्वर्गसुख

Budget Honeymoon Places in Konkan

|

esakal

येथे क्लिक करा