पाकिस्तानी नागरिकांना 'या' सुंदर देशात प्रवेशबंदी, नेमकं काय आहे कारण?

Yashwant Kshirsagar
जगभरातील अनेक देशांनी वेळोवेळी विविध कारणांमुळे काही नागरिकांवर प्रवास निर्बंध लादले आहेत.
त्याचप्रमाणे,पाकिस्तानी नागरिक देखील एका देशात प्रवास करू शकत नाहीत. तुम्हाला माहिती आहे का हा देश कोणता आहे?
पाकिस्तानी लोक इस्रायलला अनेक कारणांमुळे प्रवास करू शकत नाहीत.
पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्ये राजनैतिक किंवा व्यापारी संबंध नाहीत. त्यामुळे, कोणताही अधिकृत संपर्क नाही.
पाकिस्तानने आजपर्यंत इस्रायलला देश मानत नाही.
शिवाय पाकिस्तान सरकार इस्रायलने पॅलेस्टिनी भूभागावर कब्जा केल्याचा आणि जेरुसलेमच्या दर्जाचा विरोध करते.
या कारणांमुळे पाकिस्तानी नागरिकांना इस्रायलला प्रवास करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
