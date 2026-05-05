इथे रोज संध्याकाळी ४ वाजता पडतो पाऊस, कारण काय?

Shubham Banubakode

जगात एक अशी जागा आहे, जिथे रोज संध्याकाळी ४ वाजता पाऊस पडतो. भूमध्य रेषेजवळ असलेल्या देशांत ही घटना घडते.

ती जागा कोणती?

यात ब्राझील, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांचा समवेश आहे. या ठिकाणी संध्याकाळी ४ वाजता अचानक ढग दाटून येतात.

भूमध्य रेषेचं खास वैशिष्ट्य

हे देश भूमध्ये रेषेवर असलेल्या इथे सूर्यकिरण सरळ पडतात. त्यामुळे इथे प्रचंड उष्णता आणि दमट हवामान असतं.

पावसामागचं खरं कारण

उष्णतेमुळे पाण्याची वेगाने वाफ होते. ही वाफ वर झाले. ती थंड झाली की ढग तयार होतात. यालाच संघनन म्हणतात.

ढगांचा खेळ सुरू

दुपारी २–३ वाजेपर्यंत काळे, दाट ढग तयार होतात, हळूहळू पावसाचं वातावरण तयार होतं.

४ वाजता पाऊस

या भागात सुमारे ४ वाजता पाऊस सुरु होतो. इथे विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडतो.

निसर्गाचं अचूक घड्याळ

हा पाऊस १–२ तासात थांबतो आणि आकाश पुन्हा स्वच्छ होतं. यालाच ‘4 O’Clock Rain’ म्हणतात.

