इथे रोज संध्याकाळी ४ वाजता पडतो पाऊस, कारण काय?

Shubham Banubakode
जगात एक अशी जागा आहे, जिथे रोज संध्याकाळी ४ वाजता पाऊस पडतो. भूमध्य रेषेजवळ असलेल्या देशांत ही घटना घडते.
Why It Rains Every Day at 4 PM
यात ब्राझील, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांचा समवेश आहे. या ठिकाणी संध्याकाळी ४ वाजता अचानक ढग दाटून येतात.
हे देश भूमध्ये रेषेवर असलेल्या इथे सूर्यकिरण सरळ पडतात. त्यामुळे इथे प्रचंड उष्णता आणि दमट हवामान असतं.
उष्णतेमुळे पाण्याची वेगाने वाफ होते. ही वाफ वर झाले. ती थंड झाली की ढग तयार होतात. यालाच संघनन म्हणतात.
दुपारी २–३ वाजेपर्यंत काळे, दाट ढग तयार होतात, हळूहळू पावसाचं वातावरण तयार होतं.
या भागात सुमारे ४ वाजता पाऊस सुरु होतो. इथे विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडतो.
हा पाऊस १–२ तासात थांबतो आणि आकाश पुन्हा स्वच्छ होतं. यालाच ‘4 O’Clock Rain’ म्हणतात.
