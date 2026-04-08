मध्यस्ती करायला निघालेल्या पाकिस्तानला इस्रायलसह 'या' देशांमध्ये बंदी

Shubham Banubakode

पाकिस्तानी नागरिकांवर बंदी

पाकिस्तानी नागरिकांवर अनेक देशांनी प्रवासावर निर्बंध लावले आहेत. यामागे राजकारण, सुरक्षा आणि राजनैतिक तणाव ही प्रमुख कारणे आहेत.

व्हिसा प्रक्रिया बंद

भारत आणि इस्रायलसह काही देशांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया बंद केली आहे.

कडक निर्बंध

लिबियामध्ये अंतर्गत संघर्ष आणि अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानी नागरिकांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लागू आहेत.

लिबियात बंदी

लिबियामध्ये केवळ पाकिस्तानच नाही, तर येमेन आणि इराणसारख्या देशांच्या नागरिकांवरही काही भागांत बंदी आहे.

देश म्हणून मान्यता नाही

आर्मेनियामध्ये वेगळीच परिस्थिती आहे. पाकिस्तान आर्मेनियाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देत नाही.

संबंध ताणले

नागोर्नो-काराबाख संघर्षात पाकिस्तानने अझरबैजानला पाठिंबा दिल्यामुळे आर्मेनियासोबत त्यांचे संबंध ताणलेले आहेत.

सुडानमध्ये व्हिसा बंद

सूडानमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.

यूएईने कडक केले निर्बंध

संयुक्त अरब अमिरातीनेही अलीकडे व्हिसा नियम कडक केले आहेत.

