वैभव सूर्यवंशीसाठी राजस्थानने नाही तर 'या' संघाने लावली होती पहिली बोली...

१३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावात अचानक चर्चेत आला. याआधी त्याचं नाव फारसं कोणालाही माहित नव्हतं.

लिलावात मिळाली संधी

५७४ खेळाडूंच्या यादीत ४९१व्या क्रमांकावर असलेल्या या तरुण खेळाडूला दुसऱ्या दिवशी लिलावात संधी मिळाली होती.

दोन संघांमध्ये बोली

राजस्थान आणि दिल्ली या दोन संघांमध्ये त्याच्यासाठी जोरदार बोली लागली. तब्बल १६ फेऱ्यांपर्यंत स्पर्धा रंगली होती.

राजस्थान रॉयल्सने घेतलं संघात

राजस्थान रॉयल्सने १ कोटी १० लाख रुपयांना वैभवला आपल्या संघात घेतलं. त्याची मूळ किंमत फक्त ३० लाख रुपये होती.

कमी वयाचा खेळाडू

बिहार क्रिकेट असोसिएशनमधून आलेला हा डावखुरा फलंदाज आयपीएलमध्ये निवडला गेलेला सर्वात कमी वयाचा खेळाडू होता.

पहिल्यांच सामन्यात सोडली छाप

१९ एप्रिल २०२५ रोजी त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं आणि पहिल्याच सामन्यात २० चेंडूत ३४ धावा करत छाप सोडली.

युवा शतकवीर होण्याचा विक्रम

तिसऱ्याच सामन्यात ३८ चेंडूत १०१ धावा ठोकत त्याने आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा शतकवीर होण्याचा विक्रम केला.

मुर्ती लहान पण किर्ती महान

कधी शून्यावर बाद, कधी अर्धशतक, पण वैभवने सिद्ध केलं की वय लहान असलं तरी खेळ मोठा असतोय.

