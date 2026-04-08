वैभव सूर्यवंशीसाठी राजस्थानने नाही तर 'या' संघाने लावली होती पहिली बोली...

Shubham Banubakode
१३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावात अचानक चर्चेत आला. याआधी त्याचं नाव फारसं कोणालाही माहित नव्हतं.
५७४ खेळाडूंच्या यादीत ४९१व्या क्रमांकावर असलेल्या या तरुण खेळाडूला दुसऱ्या दिवशी लिलावात संधी मिळाली होती.
राजस्थान आणि दिल्ली या दोन संघांमध्ये त्याच्यासाठी जोरदार बोली लागली. तब्बल १६ फेऱ्यांपर्यंत स्पर्धा रंगली होती.
राजस्थान रॉयल्सने १ कोटी १० लाख रुपयांना वैभवला आपल्या संघात घेतलं. त्याची मूळ किंमत फक्त ३० लाख रुपये होती.
बिहार क्रिकेट असोसिएशनमधून आलेला हा डावखुरा फलंदाज आयपीएलमध्ये निवडला गेलेला सर्वात कमी वयाचा खेळाडू होता.
१९ एप्रिल २०२५ रोजी त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं आणि पहिल्याच सामन्यात २० चेंडूत ३४ धावा करत छाप सोडली.
तिसऱ्याच सामन्यात ३८ चेंडूत १०१ धावा ठोकत त्याने आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा शतकवीर होण्याचा विक्रम केला.
कधी शून्यावर बाद, कधी अर्धशतक, पण वैभवने सिद्ध केलं की वय लहान असलं तरी खेळ मोठा असतोय.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
