पालक न आवडणारेही खातील! असा बनवा कुरकुरीत पालक पनीर डोसा

Aarti Badade
रोज तोच तोच नाश्ता खाण्यापेक्षा पालकाचे गुणधर्म आणि पनीरची चव असलेला हा डोसा तुमच्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे.
तांदूळ पिठी, रवा, दही, अर्धी जुडी पालक, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, पनीर आणि चवीनुसार मीठ.
तांदूळ पिठी, रवा आणि दही ६-७ तास आधी भिजवून ठेवा, ज्यामुळे डोसा छान कुरकुरीत होतो.
पालक, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या आणि हे मिश्रण तयार पिठात एकत्र करा.
तव्यावर तेल सोडून डोसा पसरवा आणि तो तयार झाल्यावर अर्ध्या भागावर किसलेले पनीर घालून घडी घाला.
डोसा अधिक चवदार लागण्यासाठी कांदा, टोमॅटो, उडीद डाळ आणि सुक्या लाल मिरच्यांची विशेष चटणी बनवा.
धने, जिरे, डाळ आणि कांदा-टोमॅटो परतून घ्या, थंड झाल्यावर वाटून त्याला मोहरीची खमंग फोडणी द्या.
पालकातील फायबर पचन सुधारते, तर पनीरमुळे शरीराला प्रोटीन मिळते; आजच हा नाश्ता ट्राय करा!
