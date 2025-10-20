स्मृती मानधना लवकरच अडकणार लग्नबंधनात? होणाऱ्या नवऱ्यानेच केला खुलासा

स्मृती मानधना

भारतीय महिला संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना सध्या महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत खेळत आहे. पण, स्मृती लवकरच लग्न करण्याची शक्यता आहे.

Smriti Mandhana and Palash Muchhal

रिलेशनशीप

स्मृती मानधना आणि संगीतकार-चित्रपट निर्माता पलाश मुच्छल गेल्या अनेक वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत.

फोटो

अनेकदा स्मृती आणि पलाश यांनी सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर करत त्यांच्या नात्याची कबुली दिली आहे.

पलाशची स्टेडियमवर उपस्थिती

पलाश अनेकदा स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियमवरही उपस्थित असतो.

लवकरच करणार लग्न

आता पलाशने लवकरच तो स्मृतीसोबत लग्न करणार असल्याची माहिती दिली आहे.

लग्नाची कबुली

नुकतेच स्टेट प्रेस क्लबच्या एका कार्यक्रमात स्मृती मानधनासोबतच्या नात्याबद्दल विचारल्यानंतर त्याने लग्न करणार असल्याचे सांगितले.

स्मृती होणार इंदोरची सून

पलाश म्हणाला, 'ती लवकरच इंदोरची सून होणार आहे, मी इतकंच तुम्हाला सांगू शकतो.'

चर्चांना उधाण

पलाशच्या या विधानानंतर आता त्याच्या आणि स्मृतीच्या लग्नाच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

