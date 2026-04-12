'हा' आहे जगातील सर्वात लांब हायवे, ३०००० किमीपर्यंत एकही वळण नाही

Yashwant Kshirsagar
कोणत्याही देशासाठी रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. जगभरात अनेक महामार्ग आणि रस्ते आहेत जे ठिकाणांना जोडतात
पण तुम्हाला माहित आहे का की जगातील सर्वात लांब रस्ता कोणता आहे?
हा रस्ता इतका लांब आहे की त्यावर प्रवास करताना तुम्ही १४ देशांमधून जाऊ शकता.
पनामा आणि कोलंबिया यांच्यामध्ये १०० किलोमीटरचे अंतर आहे, जे घनदाट जंगल आणि दलदलीच्या प्रदेशामुळे रस्ताविरहित आहे.
हा रस्ता ३०,००० किलोमीटरपर्यंत सरळ आहे, ज्यात कोणतेही वळण किंवा कट नाही.
असा अंदाज आहे की जर तुम्ही जर या हायवेवरुन प्रवास पूर्ण केला, तर त्यासाठी अंदाजे ६० दिवस लागतील.
जरी तुम्ही दररोज ५०० किलोमीटर प्रवास केला, तरी हा रस्ता अंदाजे ४८,००० किलोमीटर लांब असेल असा अंदाज आहे.
या हायवेच्या निर्मितीसाठीत १४ देशांनी योगदान दिले आहे निकाराग्वा, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा, मेक्सिको, अमेरिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बोलिव्हिया, एल साल्वाडोर, कोलंबिया, अर्जेंटिना, चिली आणि कॅनडा.
जगातील सर्वात लांब रस्त्यावरुन प्रवासाचा आयुष्यात एकदा तरी नक्कीच आनंद घेतला पाहिजे.
