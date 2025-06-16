150 वर्षांपूर्वी पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर कसे होते? 10 दुर्मिळ फोटो पाहून म्हणाल विठोबा माऊली

Saisimran Ghashi

पांडुरंग

विठोबा किंवा विठ्ठल हे भगवान विष्णू/श्रीकृष्णाचे रूप मानले जाते. त्यांची मूर्ती "हात कमरेवर ठेवलेली" या विशिष्ट मुद्रेत आहे.

vithoba temple historical old photos | esakal

स्थान

विठोबा मंदिर महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर या तीर्थक्षेत्रात चंद्रभागा नदीच्या काठावर वसलेले आहे.

pandharpur temple historical photos | esakal

वारी परंपरा

आषाढी एकादशीला लाखो वारकरी पंढरपूरला पायी चालत वारी करून येतात. ही एक प्राचीन आणि मोठी भक्तिपूर्ण परंपरा आहे.

vitthal madir pandarpur photos | esakal

रुक्मिणी देवी मंदिर

विठोबासोबत त्यांची पत्नी रुक्मिणी देवीचेही मंदिर आहे, ती 'रखुमाई' या नावाने प्रसिद्ध आहे.pandarpur old photos

rukmini temple pandharpur old photos | esakal

इतिहास व स्थापत्य

मंदिराचा इतिहास सुमारे 700-800 वर्षांपूर्वीचा आहे.

pandarpur old photos | esakal

स्थापत्यशैली

मंदिराचा स्थापत्यशैली दक्षिण भारतीय प्रभाव असलेली असून अनेक वेळा जीर्णोद्धार व विस्तार झाले आहेत.

pandharpur historical images | esakal

संत परंपरेशी संबंध

संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ आदी संतांनी पंढरपूरला महत्व दिले आहे. ते विठोबाचे अनन्य भक्त होते.

Shri Vitthal Rukmini Mandir old photos | esakal

चरणस्पर्श परंपरा

इथे भक्तांना विठोबाच्या मूर्तीचे पाय स्पर्श करण्याची परवानगी असते, जी फारच थोड्या देवळांमध्ये दिली जाते.

Vitthal Rukmini temple old photos | esakal

वारकरी संप्रदाय

पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायाचे धार्मिक केंद्र मानले जाते. या संप्रदायात भक्ती, अभंगगायन, आणि साधेपणा यांना महत्व आहे.

ashadhi wari Shri Vitthal Rukmini Mandir photo | esakal

प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र

पंढरपूर हे संपूर्ण भारतभर ओळखले जाणारे एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे, जिथे विविध राज्यांतील भक्तही दर्शनासाठी येतात.

Vitthal Rukmini Mandir pandharpur images | esakal

शिवाजी महाराजांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज आता कुठे आहेत अन् काय करतात?

Jiva mahal descendants in maharashtra | esakal
येथे क्लिक करा