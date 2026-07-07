औरंगजेबाच्या काळात पंढरपूरची वारी बंद झाली होती का?

संतोष कानडे

औरंगजेब

औरंगजेबाच्या काळात इ.स. 1681–1707 मध्ये पंढरपूरची वारी पूर्णपणे बंद झाली होती, असा ठोस ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही.

युद्धजन्य परिस्थिती

औरंगजेबाच्या दख्खन मोहिमेमुळे महाराष्ट्रात सतत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अडचणी

या काळात वारकऱ्यांच्या प्रवासात अनेक अडचणी आल्या असण्याची शक्यता इतिहासकार व्यक्त करतात.

वारीचा मार्ग

काही वेळा सुरक्षेच्या कारणास्तव वारीचा मार्ग किंवा आयोजनात बदल झाले असावेत.

विठ्ठलाची मूर्ती

स्थानिक परंपरेनुसार, विठ्ठलाची मूर्ती काही काळ सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आल्याचे उल्लेख आढळतात, मात्र याबाबत इतिहासकारांमध्ये एकमत नाही.

संत ज्ञानेश्वर महाराज

संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या भक्तीपरंपरेमुळे वारकरी संप्रदाय लोकांमध्ये दृढपणे रुजला होता.

परंपरा

त्यामुळे युद्ध आणि संकटांचा सामना करतही वारकऱ्यांनी वारीची परंपरा जिवंत ठेवली.

ऐतिहासिक नोंद

उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींमध्ये वारी पूर्णपणे थांबली होती, असा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही.

सांस्कृतिक ओळख

उलट, वारकरी परंपरा पुढील काळात अधिक व्यापक होत गेली आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग बनली.

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