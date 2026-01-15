अमेरिकेतही पाणीपुरीची क्रेझ! पण किंमत ऐकून चकित व्हाल

Monika Shinde

पाणीपुरी

पाणीपुरी भारतातील सर्वात लोकप्रिय स्ट्रीट फूडपैकी एक आहे. हा तुम्हाला जवळपास प्रत्येक ठिकाणी सहज मिळतो.

अमेरिकेतही क्रेझ

मात्र आता हा फेमस स्ट्रीट फूड फक्त भारतापुरताच मर्यादित न राहता, अमेरिकेतही याची लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रेझ वाढत आहे.

अमेरिकेत पाणीपुरीची किंमत

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, भारतात २० रुपयाला मिळणारी पाणीपुरीची किंमत अमेरिकेत किती असेल? नाही ना, तर चला जाणून घेऊया.

अमेरिकेतील अनेक शहर

न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, टेक्साससारख्या शहरांमध्ये भारतीय स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये पाणीपुरी सहज मिळते.

एक प्लेट पाणीपुरीची किंमत

सोशल मीडियावर अनेकांनी सांगितले आहे की, अमेरिकेत एक प्लेट पाणीपुरीची किंमत साधारण ७ ते १० डॉलर दरम्यान असेल, ज्यात ६ ते ८ पाणीपुरी मिळतात.

भारतीय किंमत

भारतीय चलनात पाहिले तर हीच पाणीपुरी साधारण 600 ते 800 रुपयांपर्यंत पडते, जी भारतातील किमतींपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

दुकानांमध्ये

काही दुकानांमध्ये रेडीमेड, पॅक केलेली पाणीपुरीही मिळते. एका पॅकमध्ये 40 ते 50 पुरी आणि मसाल्याचे साहित्य असते.

विशेष मागणी

भारतीय विद्यार्थी आणि एनआरआय लोकांमध्ये पाणीपुरीला विशेष मागणी आहे.

