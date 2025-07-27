हृदयाची धडधड वाढतेय? अँग्झायटी आहे की पॅनिक अटॅक? असं ओळखा!

Anushka Tapshalkar

हृदयाची धडधड

बऱ्याचदा अनेकजण छातीत अचानक धडधड अनुभवतात. मात्र हे कशामुळे होतं हे त्यांना कळत नाही. बऱ्याचजणांचा ॲन्झायटी आणि पॅनिक अटॅकमध्ये गोंधळ उडतो. चला तर मग गोंधळ दूर करूया.

Sudden Heart Beat | sakal

पॅनिक अटॅक म्हणजे काय?

पॅनिक अटॅक हा अचानकपणे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता येतो आणि भीती अथवा दहशतीची तीव्र भावना निर्माण करतो.

What is panic attack | sakal

अ‍ॅन्झायटी अटॅक म्हणजे काय?

हा अटॅक हळूहळू वाढतो. तो तणाव, चिंता किंवा एखाद्या ठराविक कारणामुळे निर्माण होतो.

What is Anxiety Attack | sakal

पॅनिक अटॅकची लक्षणं

श्वास घ्यायला त्रास, छातीत दुखणं, हृदय वेगाने धडधडणं, घाम येणं, थरथरणं, वास्तवापासून तुटल्यासारखं वाटणं.

Panic attack symptoms | sakal

अ‍ॅन्झायटी अटॅकची लक्षणं

चिंता वाढलेली असते, चिडचिड, अंग टाइट होणं, विचारांची गर्दी, झोपेच्या समस्या, एकाग्रतेचा अभाव.

Anxiety attack symptoms | sakal

पॅनिक अटॅक किती वेळ टिकतो?

हा अटॅक काही मिनिटांतच तीव्रतेचा उच्चांक गाठतो आणि लवकर शांतही होतो.

Panic attack duration | sakal

अ‍ॅन्झायटी अटॅक किती वेळ टिकतो?

हा अटॅक जास्त वेळ टिकतो, लक्षणांची तीव्रता अधूनमधून कमी-जास्त होत राहते.

Anxiety attack duration | sakal

कशामुळे येतात हे अटॅक?

पॅनिक अटॅक कोणत्याही कारणाशिवायही येऊ शकतो; तर अ‍ॅन्झायटी अटॅक बहुतेक वेळा तणाव किंवा चिंता यामुळे येतो.

Causes | sakal

दोन्हींचा सामना कसा करायचा?

दोन्ही प्रकार गंभीर असतात. योग्य थेरपी, प्रोफेशनल मदत, आणि स्वतःची काळजी घेतल्याने त्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकतं.

How to deal with both attacks | sakal

केस धुतल्यानंतर लगेच तेल का लावू नये?

why you should avoid oiling wet hair | sakal
आणखी वाचा