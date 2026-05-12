मधुमेहाच्या रुग्णासाठी 'या' फळाची पानं ठरतात फायदेशीर

Apurva Kulkarni

पपई

पपई ही शरीरासाठी चांगली असते. शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी पपई मदत करते.

पपईची पानं

परंतु तुम्हाला हे माहिती का पपईच्या पानाचे सुद्धा अनेक फायदे आहेत, कोणते ते जाणून घ्या.

मधुमेह

पपईची पानं मधुमेहासह यकृतासाठी फायदेशीर असतात. पपईमुळे शरीर निरोगी राहतं.

साखर नियंत्रणात

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी पपईच्या पानांचा चांगला फायदा होतो. पपईच्या पानामुळे साखर नियंत्रणात राहते.

प्लेटलेट्स वाढतात

शरीरात कमी असलेल्या प्लेटलेट्स वाढवण्याचं काम पपई करतं. त्यामुळे डेंग्यू झालेल्या रुग्णाला त्याचा फायदा होतो.

रोगप्रतिकारशक्ती

पपईची पानं शरीरासाठी खूप उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

सांधेदुखी

काही लोकांना सांधेदुखीच्या समस्या असतात. त्यावेळी जर तुम्ही पपईच्या पानाचा काढा पिला तर सूज आणि सांधेदुखी कमी होते.

कसं प्यायचं

जर तुम्ही पपईची ताजी पानं उकळवून त्याच्या पाण्यात लिंबू किंवा आवळ्याचा रस घालून पिऊ शकतात.

