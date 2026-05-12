मधुमेहाच्या रुग्णासाठी 'या' फळाची पानं ठरतात फायदेशीर

Apurva Kulkarni
पपई ही शरीरासाठी चांगली असते. शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी पपई मदत करते.
Papaya Leaves May Help Control Diabetes
esakal
परंतु तुम्हाला हे माहिती का पपईच्या पानाचे सुद्धा अनेक फायदे आहेत, कोणते ते जाणून घ्या.
पपईची पानं मधुमेहासह यकृतासाठी फायदेशीर असतात. पपईमुळे शरीर निरोगी राहतं.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी पपईच्या पानांचा चांगला फायदा होतो. पपईच्या पानामुळे साखर नियंत्रणात राहते.
शरीरात कमी असलेल्या प्लेटलेट्स वाढवण्याचं काम पपई करतं. त्यामुळे डेंग्यू झालेल्या रुग्णाला त्याचा फायदा होतो.
पपईची पानं शरीरासाठी खूप उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
काही लोकांना सांधेदुखीच्या समस्या असतात. त्यावेळी जर तुम्ही पपईच्या पानाचा काढा पिला तर सूज आणि सांधेदुखी कमी होते.
जर तुम्ही पपईची ताजी पानं उकळवून त्याच्या पाण्यात लिंबू किंवा आवळ्याचा रस घालून पिऊ शकतात.
