घरासमोर पपईचं झाड लावणं शुभ की अशुभ? वास्तुशास्त्र काय सांगतं?

सकाळ डिजिटल टीम

झाड घरी लावण्याचा फायदा

पपईचे झाड फळ देणारे रोप आहे. याला जास्त जागा लागत नाही आणि योग्य काळजी घेतल्यास घरीच ताजी पपई मिळते. म्हणून अनेकजण ते घराभोवती लावणे पसंत करतात.

Papaya Tree Vastu

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वास्तुशास्त्राचा प्रश्न

वास्तुशास्त्रानुसार घरासमोर, विशेषतः मुख्य प्रवेशद्वाराच्या अगदी समोर पपईचे झाड लावणे शुभ आहे की नाही, असा संभ्रम अनेकांना पडतो.

Papaya Tree Vastu

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esakal

झाडे आणि वनस्पतींचे महत्त्व

वास्तुशास्त्रात झाडे-वनस्पती घराच्या परिसराशी संबंधित मानले जातात. योग्य दिशा आणि जागा निवडल्यास वातावरणावर सकारात्मक परिणाम होतो.

Papaya Tree Vastu

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esakal

मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ टाळा

मुख्य प्रवेशद्वार हे ऊर्जेचे मुख्य मार्ग आहे. त्यामुळे दरवाजाच्या अगदी समोर मोठे झाड किंवा रोप लावणे टाळावे, कारण ते जागा अडवू शकते.

Papaya Tree Vastu

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esakal

घरी कुठे लावावे?

पुरेशी मोकळी जागा असल्यास मुख्य प्रवेशद्वारापासून योग्य अंतरावर पपईचे झाड लावता येते. फांद्या येण्या-जाण्याचा मार्ग अडवू नयेत.

Papaya Tree Vastu

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esakal

खिडक्या आणि दरवाजे खुले ठेवा

झाड लावताना घराच्या खिडक्या किंवा दरवाजे पूर्णपणे झाकले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्या. प्रवेशमार्ग मोकळा राहावा.

Papaya Tree Vastu

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esakal

योग्य दिशेची निवड

पूर्व आणि उत्तर दिशा फळ देणाऱ्या हिरव्या झाडांसाठी शुभ मानली जाते. या दिशांमध्ये पपईचे झाड लावणे फायदेशीर ठरते.

Papaya Tree Vastu

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esakal

ईशान्य दिशेबाबत सावधानता

ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशा लहान आणि हलक्या रोपांसाठी योग्य आहे. तिथे मोठी किंवा दाट झाडे टाळावीत.

Papaya Tree Vastu

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esakal

सूर्यप्रकाश आणि पाण्याचा निचरा

पपईच्या झाडाला भरपूर सूर्यप्रकाश आणि चांगला पाण्याचा निचरा आवश्यक आहे. सावली किंवा पाणी साचणाऱ्या जागी ते नीट वाढत नाही.

Papaya Tree Vastu

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esakal

वास्तु आणि नैसर्गिक गरजा एकत्र

केवळ वास्तु तत्त्वे नव्हे, तर झाडाच्या नैसर्गिक गरजांचाही विचार करा. घराची रचना आणि उपलब्ध जागा लक्षात घेऊन योग्य ठिकाण निवडा.

Papaya Tree Vastu

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esakal

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Mirror Vastu Tips

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