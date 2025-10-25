पॅरालिसीसचा झटका अचानक येत नाही, आठवडाभर आधीच शरीरात दिसू लागतात 3 बदल..दुर्लक्ष कराल तर जीव गमवाल

Saisimran Ghashi

पॅरालिसिस किंवा स्ट्रोक

पॅरालिसिस किंवा स्ट्रोक हा मेंदूला रक्तपुरवठा थांबल्याने किंवा रक्तवाहिनी फुटल्याने होणारा गंभीर आजार आहे



आठवडाभर आधी शरीरात बदल

हा अटॅक अचानक आला असे वाटला तरी आठवडाभर आधी शरीरात काही बदल दिसू लागतात.



जीवाचा धोका

हे बदल ओळखून त्वरित वैद्यकीय मदत घेतल्यास जीव वाचवता येऊ शकतो.



चेहर्‍याची एक बाजू लटकणे

चेहर्‍याची एक बाजू हसताना किंवा बोलताना लटकते किंवा तिरकी दिसते, ही स्ट्रोकची पहिली चेतावणी असू शकते.



हात-पायात कमजोरी किंवा बधिरपणा

एका बाजूचा हात किंवा पाय अचानक कमजोर होणे, उचलता न येणे किंवा बधिर होणे हे स्ट्रोकचे पूर्वलक्षण आहे.



बोलण्यात अडचण किंवा अस्पष्टता

बोलताना शब्द नीट उच्चारता न येणे, वाक्य पूर्ण न होणे किंवा समज न येणे हे मेंदूतील रक्तप्रवाह बिघडण्याचे संकेत आहे.



डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा दृष्टी मंदावणे

एका डोळ्याची दृष्टी अचानक कमी होणे, धूसर दिसणे किंवा पूर्णपणे न दिसणे हे स्ट्रोकचे पूर्व लक्षण असू शकते.



नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या



