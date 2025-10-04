सतत अंग दुखतं? पॅरालिसिसचा झटकाचा झटका येणार असल्याची 'ही' 2 लक्षणे, चुकूनही दुर्लक्ष करू नका

Saisimran Ghashi
पॅरालिसिस म्हणजेच अर्धांगवायूचा झटका
ज्याला ब्रेन स्ट्रोक असेही म्हणतात
मेंदूला रक्त पुरवठा कमी झाल्यास अडथळा येऊन अटॅक येतो
यामध्ये शरीराचे अवयव निकामी होतात, एक बाजूला लकवा मारतो
पण तुम्हाला माहितीये का, झटका येण्याआधीच शरीरात काही लक्षणे दिसतात
शरीराच्या एका बाजूला किंवा विशिष्ट भागामध्ये अचानक अशक्तपणा जाणवणे, सुन्न होणे किंवा मुंग्या येणे हे अर्धांगवायू पूर्वीचे महत्त्वाचे लक्षण आहे.
स्नायूंवर नियंत्रण गमावणे, स्नायू हलविण्यास अचानक असमर्थता येणे किंवा हालचाल मर्यादित होणे हे देखील अर्धांगवायू आधीचे लक्षण आहे.
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
