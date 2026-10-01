Biscuits Calories : बिस्किटात किती कॅलरी असतात; शरीरावर काय परिणाम होतो?

Sandeep Shirguppe

कॅलरी किती?

साधारण १०० ग्रॅम पार्ले-जी बिस्किटांमध्ये ४५० ते ५०० कॅलरी असू शकतात. प्रत्यक्ष कॅलरी पॅकेटच्या आकारानुसार बदलतात.

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दोन बिस्किटांत किती?

एका सामान्य पार्ले-जी बिस्किटात साधारण २५ ते ३० कॅलरी असू शकतात. त्यामुळे २ बिस्किटांत अंदाजे ५० ते ६० कॅलरी मिळतात.

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पटकन ऊर्जा

बिस्किटांमधील कार्बोहायड्रेटमुळे शरीराला तुलनेने पटकन ऊर्जा मिळते. त्यामुळे भूक लागल्यावर तात्पुरता आराम मिळू शकतो.

Biscuits

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साखरेचे प्रमाण

पार्ले-जीमध्ये साखर असते. वारंवार किंवा जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आहारातील एकूण साखरेचे प्रमाण वाढू शकते.

Biscuits

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वजनावर परिणाम

बिस्किटे कमी प्रमाणात खाल्ल्यास परिणाम मर्यादित राहतो. मात्र दिवसातून अनेकदा किंवा मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास अतिरिक्त कॅलरीमुळे वजन वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

Biscuits

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पोट भरते का?

बिस्किटांमध्ये तंतू आणि प्रथिने तुलनेने कमी असल्याने त्याने दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटेलच असे नाही. त्यामुळे पुन्हा लवकर भूक लागू शकते.

Biscuits

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रोज खाणे योग्य?

चहा किंवा नाश्त्यासोबत अधूनमधून काही बिस्किटे खाणे वेगळे; मात्र रोज मोठ्या प्रमाणात बिस्किटांवर नाश्ता अवलंबून ठेवणे संतुलित आहाराचा पर्याय नाही.

Biscuits

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योग्य पर्याय

भूक लागल्यास फळे, भाजलेले हरभरे, शेंगदाणे, दूध किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांचा विचार करता येतो. प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Biscuits

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