Biscuits Calories : बिस्किटात किती कॅलरी असतात; शरीरावर काय परिणाम होतो?

Sandeep Shirguppe
साधारण १०० ग्रॅम पार्ले-जी बिस्किटांमध्ये ४५० ते ५०० कॅलरी असू शकतात. प्रत्यक्ष कॅलरी पॅकेटच्या आकारानुसार बदलतात.
Biscuits
Sakal
एका सामान्य पार्ले-जी बिस्किटात साधारण २५ ते ३० कॅलरी असू शकतात. त्यामुळे २ बिस्किटांत अंदाजे ५० ते ६० कॅलरी मिळतात.
Biscuits
esakal
बिस्किटांमधील कार्बोहायड्रेटमुळे शरीराला तुलनेने पटकन ऊर्जा मिळते. त्यामुळे भूक लागल्यावर तात्पुरता आराम मिळू शकतो.
Biscuits
esakal
पार्ले-जीमध्ये साखर असते. वारंवार किंवा जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आहारातील एकूण साखरेचे प्रमाण वाढू शकते.
Biscuits
esakal
बिस्किटे कमी प्रमाणात खाल्ल्यास परिणाम मर्यादित राहतो. मात्र दिवसातून अनेकदा किंवा मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास अतिरिक्त कॅलरीमुळे वजन वाढण्यास हातभार लागू शकतो.
Biscuits
esakal
बिस्किटांमध्ये तंतू आणि प्रथिने तुलनेने कमी असल्याने त्याने दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटेलच असे नाही. त्यामुळे पुन्हा लवकर भूक लागू शकते.
Biscuits
esakal
चहा किंवा नाश्त्यासोबत अधूनमधून काही बिस्किटे खाणे वेगळे; मात्र रोज मोठ्या प्रमाणात बिस्किटांवर नाश्ता अवलंबून ठेवणे संतुलित आहाराचा पर्याय नाही.
Biscuits
esakal
भूक लागल्यास फळे, भाजलेले हरभरे, शेंगदाणे, दूध किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांचा विचार करता येतो. प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Biscuits
esakal