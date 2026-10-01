कारखान्यांच्या छतावर हे गोल पंखे का लावले जातात, त्यांचे कार्य काय?

Mansi Khambe
कारखान्याच्या किंवा मोठ्या गोदामाच्या छतावर अनेकदा एक फिरणारी धातूची वस्तू दिसते. हा पंखा आहे का? ही मोटरवर चालते का? तसेच, ते विजेविना कसे फिरत राहते? असे प्रश्न पडतात.
Round fans on factory roofs
ESakal
खरं तर, छतावरील या फिरणाऱ्या वस्तूला टर्बो व्हेंटिलेटर किंवा विंड टर्बाइन व्हेंटिलेटर म्हणतात. कारखाना किंवा गोदामातील गरम आणि कुबट हवा बाहेर काढण्यास ही गोष्ट मदत करते.
Round fans on factory roofs
ESakal
टर्बो व्हेंटिलेटरला अनेक वक्र पाती असतात. बाहेर वारा वाहू लागताच, ही पाती तो वारा पकडतात आणि संपूर्ण व्हेंटिलेटर फिरू लागतो. याचा अर्थ असा की, ते चालवण्यासाठी इलेक्ट्रिक स्विचची गरज नसते. वारा हे त्याचे इंधन आहे.
Round fans on factory roofs
ESakal
कारखान्यात किंवा गोदामात यंत्रे चालतात, अनेक ठिकाणी उष्णता निर्माण होते. यामुळे आतील हवा गरम होते. गरम हवा हलकी असल्यामुळे, ती वर जाते आणि छताजवळ जमा होते.
Round fans on factory roofs
ESakal
टर्बो व्हेंटिलेटर छताजवळील गरम हवा बाहेर काढण्यास मदत करते. तसेच दुसऱ्या बाजूने ताजी हवा आत येऊ दिली जाते. यामुळे इमारतीमधील हवेचे अभिसरण सुधारते.
Round fans on factory roofs
ESakal
टर्बो व्हेंटिलेटरचे कार्य गरम आणि दमट हवा काढून वायुवीजन सुधारणे आहे. म्हणूनच ते मोठ्या कारखान्यांच्या, गोदामांच्या, कार्यशाळांच्या आणि इतर औद्योगिक इमारतींच्या छतावर बसवले जातात.
Round fans on factory roofs
ESakal
टर्बो व्हेंटिलेटरची संपूर्ण रचना हवा बाहेर जाऊ देण्यासाठी आणि पावसाचे पाणी थेट आत शिरण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी केलेली असते.
Round fans on factory roofs
ESakal
रचना
त्याची वक्र पाती आणि वरची रचना पाणी थेट खाली पडण्यापासून रोखण्यास मदत करतात. छतावरील हा लहान, फिरणारा गोल साधा वाटू शकतो, पण त्यामागील संपूर्ण प्रणाली खूपच मनोरंजक आहे.
पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एखाद्या कारखान्याच्या किंवा गोदामाच्या छतावर असा फिरणारा गोल पाहाल, तेव्हा ते एक विचित्र यंत्र आहे असे समजून पुढे जाऊ नका.
Round fans on factory roofs
ESakal
वास्तविक, तो इमारतीच्या वायुवीजन प्रणालीचा एक भाग आहे, जी इलेक्ट्रिक मोटरशिवाय, वाऱ्याच्या साहाय्याने आतील गरम आणि कुबट हवा बाहेर काढण्यास मदत करते.
Round fans on factory roofs
ESakal
Railway Tail Lamp
ESakal