संसदेच्या अधिवेशनासाठी किती खर्च येतो?

Sandip Kapde

खर्च

संसदेचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी दर मिनिटाला सरासरी २.५ लाख रुपये खर्च येतो.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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अंदाज

दर मिनिटाच्या खर्चाचा हा अंदाज २०१२ मध्ये तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री पवन कुमार बन्सल यांनी संसदेत मांडला होता.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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पुनरावृत्ती

त्यानंतरच्या काळातही संसदेच्या कामकाजाच्या खर्चासाठी हाच अंदाज अनेकदा सांगण्यात आला आहे.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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esakal

दररोज

या हिशोबानुसार संसदेच्या कामकाजावर दररोज सुमारे ९ कोटी रुपये खर्च होतात.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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अधिवेशन

१५ ते २० दिवसांच्या अधिवेशनासाठी एकूण खर्च अंदाजे १.३५ अब्ज ते १.८ अब्ज रुपयांपर्यंत जातो.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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कामकाज

संसदेतील प्रत्येक मिनिटाचे कामकाज त्यामुळे मोठ्या आर्थिक खर्चाशी जोडलेले आहे.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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esakal

कालावधी

अधिवेशनाचा कालावधी वाढला तर संसदेच्या कामकाजावरील एकूण खर्चही वाढतो.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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esakal

सार्वजनिक

संसदेच्या कामकाजाचा हा खर्च अखेरीस सार्वजनिक निधीतून केला जातो.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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महत्त्व

त्यामुळे संसदेत होणाऱ्या प्रत्येक मिनिटाच्या चर्चेला आणि कामकाजाला आर्थिक महत्त्वही आहे.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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esakal

जबाबदारी

मोठा खर्च होत असल्याने संसदेचे कामकाज सुरळीत आणि प्रभावीपणे चालणे महत्त्वाचे ठरते.

How Much Does It Cost to Run Parliament Every Minute and Every Day?

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