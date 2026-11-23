Pranali Kodre
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
पण, यासोबतच महाबळेश्वर 'पुस्तकांचे गाव' भिलार आणि 'मधाचं गाव' मांघर यासाठीही प्रसिद्ध आहे.
Pustakache Gaon & Madhacha Gaon
Sakal
आता याच महाबळेश्वरमधील एक गाव 'गुलाबांचे गाव' म्हणून नावारुपाला येत आहे.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
हे गाव आहे महाबळेश्वर तालुक्यातील पारपार.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
फेब्रुवारी २०२५ च्या एका रिपोर्टनुसार या गावात तब्बल दीड हजार गुलाबांची रोपं लावण्यात आली होती.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
गावाचं सौंदर्य वाढवणं आणि पर्यटकांना आकर्षित करणं, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन यांनी याबाबत संकल्पना मांडली होती, ती पारपार ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्षात आणली.
Parpar Rose Village, Mahabaleshwar, Satara
Sakal
Flower Village, Gates Palghar, Maharashtra
Sakal