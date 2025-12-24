Hangover remedies : पार्टीचा 'हँगओव्हर' उतरवायचाय?, मग 'हे' उपाय एकदा कराच!

Mayur Ratnaparkhe
केळी खाल्ल्याने हँगओव्हर कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यात पोटॅशियम असते, जे अशक्तपणा आणि चक्कर घालवण्यात मदत करते.
तुम्ही आल्याची चहा पिऊ शकता किंवा आलं चावू शकता. यामुळे आराम मिळेल आणि उलट्या टाळता येतील.
टोमॅटोचा रस आणि टोमॅटो पिल्याने थकवा दूर होण्यास मदत होते. तज्ञांच्या मते, टोमॅटोमधील फ्रुक्टोज अल्कोहोल तोडतो आणि शरीराला ताजेतवाने करतो.
एक ग्लास कोमट पाणी पिणे देखील फायदेशीर ठरू शकते. मध घालून ते पिल्याने शरीर डिटॉक्सिफाय होते आणि थकवा कमी होतो.
पार्टी केल्यानंतर सकाळी हलका नाश्ता करा, कारण रिकाम्या पोटी समस्या वाढू शकतात. ओट्स, टोस्ट, फळे किंवा सूप सारख्या हलक्या अन्नाने सुरुवात करा.
हँगओव्हरनंतर डोक्याला आराम देण्यासाठी पुरेशी झोप घ्या.
थंड पाण्याने आंघोळ करा आणि नंतर उबदार व्हा. हिवाळ्यात गरम पाण्याने आंघोळ करणे सोयीस्कर .
