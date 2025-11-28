सोने स्वस्त होतंय? तुमच्या शहरातले ताजे भाव पाहा

Shubham Banubakode
पुण्यात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 11 हजार 709 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
मुंबईत आजचे सोन्याचे दर पुण्यासारखेच 24 कॅरेट 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
नागपूरमध्येही 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹12 हजार 774 प्रति ग्रॅम नोंदवला गेला आहे.
Gold Price Today
esakal
अमरावतीमध्ये 22 कॅरेट सोनं ₹11 हजार 709 तर 24 कॅरेट सोनं ₹12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
जळगावमध्ये आजचे दर पुणे-नागपूरसारखेच आहेत. म्हणजेच 24 कॅरेट सोन्याचे दर 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोनं आज 12 हजार 789 प्रति ग्रॅम आहे.
Gold Price Today
esakal
जयपूरमध्ये 24 कॅरेट सोनं 12 हजार 789 तर 22 कॅरेट 11 हजार 724 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट सोनं 12 हजार 779 प्रति ग्रॅम इतका आहे.
Gold Price Today
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.