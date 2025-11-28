सोने स्वस्त होतंय? तुमच्या शहरातले ताजे भाव पाहा

Shubham Banubakode

पुणे

पुण्यात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 11 हजार 709 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

मुंबई

मुंबईत आजचे सोन्याचे दर पुण्यासारखेच 24 कॅरेट 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

नागपूर

नागपूरमध्येही 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹12 हजार 774 प्रति ग्रॅम नोंदवला गेला आहे.

अमरावती

अमरावतीमध्ये 22 कॅरेट सोनं ₹11 हजार 709 तर 24 कॅरेट सोनं ₹12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

जळगाव

जळगावमध्ये आजचे दर पुणे-नागपूरसारखेच आहेत. म्हणजेच 24 कॅरेट सोन्याचे दर 12 हजार 774 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

दिल्ली

दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोनं आज 12 हजार 789 प्रति ग्रॅम आहे.

जयपूर

जयपूरमध्ये 24 कॅरेट सोनं 12 हजार 789 तर 22 कॅरेट 11 हजार 724 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

अहमदाबाद

अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट सोनं 12 हजार 779 प्रति ग्रॅम इतका आहे.

