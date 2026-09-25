पासपोर्ट मिळाल्यावर लगेच परदेशात प्रवास करता येतो का? काय आहेत नियम?

Yashwant Kshirsagar
आजकाल परदेश प्रवास करणे खूप सोपे आणि आरामदायक झाले आहे; लोक जेव्हा हवे तेव्हा प्रवास करू शकतात.
Passport Travel Rules
esakal
तरीही, जर तुम्ही पहिल्यांदाच परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला पासपोर्टची आवश्यकता असते—जो या प्रवासासाठी सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
Passport Travel Rules
esakal
पासपोर्टबाबत अनेकांच्या मनात काही प्रश्न असतात, जसे की तो मिळायला किती वेळ लागतो किंवा तो मिळाल्यानंतर किती लवकर प्रवास करता येतो.
Passport Travel Rules
esakal
पासपोर्ट मिळाल्यावर नेमक्या किती लवकर तुम्ही प्रवास करू शकता, हे आपण जाणून घेऊया.
Passport Travel Rules
esakal
पासपोर्ट मिळाल्यानंतर लगेचच तुम्ही परदेश प्रवासासाठी पात्र ठरता; यासाठी वाट पाहावी लागेल असा कोणताही नियम नाही.
Passport Travel Rules
esakal
जर तुम्ही 'तत्काळ'योजनेअंतर्गत अर्ज केला असेल, तर पासपोर्ट १ ते ३ दिवसांत जारी केला जातो.
Passport Travel Rules
esakal
मात्र, जर तुम्ही सामान्य पासपोर्टसाठी अर्ज केला असेल, तर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ७ ते १५ दिवस लागू शकतात.
Passport Travel Rules
esakal
हे लक्षात घ्या की परदेश प्रवासासाठी केवळ पासपोर्ट पुरेसा नाही; त्यासाठी व्हिसाचीही आवश्यकता असते. पासपोर्ट मिळाल्यानंतर तुम्ही व्हिसासाठी अर्ज करू शकता.
Passport Travel Rules
esakal
Why Bees Die After Stinging
esakal