पासपोर्ट मिळाल्यावर लगेच परदेशात प्रवास करता येतो का? काय आहेत नियम?

Yashwant Kshirsagar

परदेश प्रवास

आजकाल परदेश प्रवास करणे खूप सोपे आणि आरामदायक झाले आहे; लोक जेव्हा हवे तेव्हा प्रवास करू शकतात.

Passport Travel Rules

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पासपोर्ट

तरीही, जर तुम्ही पहिल्यांदाच परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला पासपोर्टची आवश्यकता असते—जो या प्रवासासाठी सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

Passport Travel Rules

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esakal

अनेक प्रश्न

पासपोर्टबाबत अनेकांच्या मनात काही प्रश्न असतात, जसे की तो मिळायला किती वेळ लागतो किंवा तो मिळाल्यानंतर किती लवकर प्रवास करता येतो.

Passport Travel Rules

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esakal

प्रवास कधी?

पासपोर्ट मिळाल्यावर नेमक्या किती लवकर तुम्ही प्रवास करू शकता, हे आपण जाणून घेऊया.

Passport Travel Rules

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esakal

कोणताही नियम नाही

पासपोर्ट मिळाल्यानंतर लगेचच तुम्ही परदेश प्रवासासाठी पात्र ठरता; यासाठी वाट पाहावी लागेल असा कोणताही नियम नाही.

Passport Travel Rules

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esakal

तात्काळ पासपोर्ट

जर तुम्ही 'तत्काळ'योजनेअंतर्गत अर्ज केला असेल, तर पासपोर्ट १ ते ३ दिवसांत जारी केला जातो.

Passport Travel Rules

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esakal

सामान्य पासपोर्ट

मात्र, जर तुम्ही सामान्य पासपोर्टसाठी अर्ज केला असेल, तर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ७ ते १५ दिवस लागू शकतात.

Passport Travel Rules

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esakal

व्हिसाची देखील आवश्यकता

हे लक्षात घ्या की परदेश प्रवासासाठी केवळ पासपोर्ट पुरेसा नाही; त्यासाठी व्हिसाचीही आवश्यकता असते. पासपोर्ट मिळाल्यानंतर तुम्ही व्हिसासाठी अर्ज करू शकता.

Passport Travel Rules

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esakal

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