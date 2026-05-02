ग्राऊंड्समन बाप, फुल विकरणारी आई! IPL 2026 गाजवतोय मुलगा

गरिबीतून IPL स्टारपर्यंतचा प्रवास पथुम निसंकाची थरारक स्टोरी

ग्राऊंड्समन

ज्याच्या वडिलांनी ग्राऊंड्समन म्हणून काम केलं आणि आईने मंदिराबाहेर फुलं विकली.

खेळी

तोच मुलगा आज IPL मध्ये चमकत आहे पथुम निसांकाने राजस्थानविरुद्ध दमदार खेळी केली.

गरिबी

1998 मध्ये गॅलेमध्ये जन्मलेला निसंका गरिबीत वाढला. घर चालवण्यासाठी आई-वडील खूप कष्ट करत होते.

करार

त्याने आपला पहिला क्रिकेट करार मंदिराच्या पायरीवर उभं राहून साईन केला. हीच त्याच्या संघर्षाची खरी सुरुवात होती.

चर्चेत

पथुम निसंका शालेय क्रिकेटमध्ये 190 बॉलमध्ये नाबाद 205 रन्स ठोकून तो चर्चेत आला. लहानपणापासूनच त्याच्या बॅटमध्ये दम होता.

शतक

श्रीलंकेसाठी पदार्पणातच शतक, आणि वनडेमध्ये द्विशतक निसंका आज देशाचा स्टार फलंदाज बनलाय.

आयपीएल

काल राजस्थानविरुद्ध 33 बॉलमध्ये 62 रन्स करत त्याने मॅच फिरवली. दिल्लीला त्याच्या खेळीमुळे शानदार विजय मिळाला.

