वनडेत द्विशतक अन् T20I मध्ये दोन शतकं करणारे ५ क्रिकेटर; भारताचा हिटमॅनही यादीत

Pranali Kodre

श्रीलंकेकडून ऑस्ट्रेलियाचा पराभव

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत १६ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. श्रीलंकेच्या विजयात पाथुम निसंकाने शतक करत मोलाचा वाटा उचलला.

Pathum Nissanka

पाथुम निसंकाचे शतक

पाथुम निसंकाने ५२ चेंडूत १० चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद १०० धावांची खेळी केली. हे त्याचे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील दुसरे शतक होते.

Pathum Nissanka

दिग्गजांमध्ये सामील

त्यामुळे आता पाथुम निसंका वनडेमध्ये किमान एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक शतकं करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सामील झाला आहे.

Pathum Nissanka

निसंका पाचवा खेळाडू

पाथुम निसंकापूर्वी केवळ चार खेळाडूंनी वनडेमध्ये किमान एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये दोन शतकं केली आहेत.

Pathum Nissanka

रोहित शर्मा

भारताचा हिटमॅन रोहित शर्माने वनडे सर्वाधिक तीन द्विशतके केली आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५ शतके केली आहेत.

Rohit Sharma

ख्रिस गेल

वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २ शतके केली आहेत.

Chris Gayle

मार्टिन गप्टिल

न्यूझीलंडच्या मार्टिन गप्टिलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २ शतके केली आहेत.

Martin Guptill

ग्लेन मॅक्सवेल

ऑस्ट्रेलियाच्या ग्लेन मॅक्सवेलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५ शतके केली आहेत.

Glenn Maxwell

