वनडेत द्विशतक अन् T20I मध्ये दोन शतकं करणारे ५ क्रिकेटर; भारताचा हिटमॅनही यादीत

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत १६ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. श्रीलंकेच्या विजयात पाथुम निसंकाने शतक करत मोलाचा वाटा उचलला.
पाथुम निसंकाने ५२ चेंडूत १० चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद १०० धावांची खेळी केली. हे त्याचे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील दुसरे शतक होते.
त्यामुळे आता पाथुम निसंका वनडेमध्ये किमान एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक शतकं करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सामील झाला आहे.
पाथुम निसंकापूर्वी केवळ चार खेळाडूंनी वनडेमध्ये किमान एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये दोन शतकं केली आहेत.
भारताचा हिटमॅन रोहित शर्माने वनडे सर्वाधिक तीन द्विशतके केली आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५ शतके केली आहेत.
वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २ शतके केली आहेत.
न्यूझीलंडच्या मार्टिन गप्टिलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २ शतके केली आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या ग्लेन मॅक्सवेलने वनडेत एक द्विशतक आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५ शतके केली आहेत.
