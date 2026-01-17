वैनगंगेच्या काठावर उभा असलेला इतिहास! भंडारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पवनी किल्ला

Aarti Badade

भंडारा जिल्ह्याचे छुपे रत्न

भंडारा जिल्ह्यातील पवनी गावात वैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेला 'पवनीचा किल्ला' हा इतिहास आणि निसर्गाचा अद्भुत संगम आहे.

Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism

|

Sakal

पवन राजाचा ऐतिहासिक वारसा

पवन राजाने बांधलेला हा भुईकोट किल्ला शहराचे रक्षण करणारी एक भक्कम तटबंदी असून, या परिसराला 'विदर्भाची काशी' म्हटले जाते.

निसर्गाचे वरदान

हा किल्ला तीन बाजूंनी निसर्गरम्य टेकड्यांनी वेढलेला असून चौथ्या बाजूला वैनगंगा नदीचे विलोभनीय पात्र वाहते.

भक्कम तटबंदी आणि खंदक

काळाच्या ओघातही या किल्ल्याची भक्कम तटबंदी आणि पायथ्याशी असलेला शांत तलाव आजही पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात.

सांस्कृतिक केंद्र

प्राचीन वाकाटक काळात पवनी हे केवळ लष्करी ठाणे नसून एक समृद्ध व्यापारी आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून नावारूपास आले होते.

उत्खननातील ऐतिहासिक ठेवा

येथील उत्खननात बौद्ध स्तूपांचे अवशेष आणि सातवाहन काळातील दुर्मिळ विटांच्या भिंती सापडल्या आहेत, ज्या इतिहासाची साक्ष देतात.

ट्रेकर्ससाठी विशेष आकर्षण

हिवाळा आणि पावसाळ्यात या किल्ल्याचा परिसर हिरवाईने नटलेला असतो, ज्यामुळे ट्रेकिंगसाठी हे एक उत्तम ठिकाण ठरते.

फिरण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ

निसर्गाच्या सानिध्यात ऐतिहासिक वास्तूंचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर पावसाळ्यानंतर पवनी किल्ल्याला नक्की भेट द्या!

