वैनगंगेच्या काठावर उभा असलेला इतिहास! भंडारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पवनी किल्ला

Aarti Badade
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी गावात वैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेला 'पवनीचा किल्ला' हा इतिहास आणि निसर्गाचा अद्भुत संगम आहे.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
पवन राजाने बांधलेला हा भुईकोट किल्ला शहराचे रक्षण करणारी एक भक्कम तटबंदी असून, या परिसराला 'विदर्भाची काशी' म्हटले जाते.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
हा किल्ला तीन बाजूंनी निसर्गरम्य टेकड्यांनी वेढलेला असून चौथ्या बाजूला वैनगंगा नदीचे विलोभनीय पात्र वाहते.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
काळाच्या ओघातही या किल्ल्याची भक्कम तटबंदी आणि पायथ्याशी असलेला शांत तलाव आजही पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
प्राचीन वाकाटक काळात पवनी हे केवळ लष्करी ठाणे नसून एक समृद्ध व्यापारी आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून नावारूपास आले होते.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
येथील उत्खननात बौद्ध स्तूपांचे अवशेष आणि सातवाहन काळातील दुर्मिळ विटांच्या भिंती सापडल्या आहेत, ज्या इतिहासाची साक्ष देतात.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
हिवाळा आणि पावसाळ्यात या किल्ल्याचा परिसर हिरवाईने नटलेला असतो, ज्यामुळे ट्रेकिंगसाठी हे एक उत्तम ठिकाण ठरते.
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
निसर्गाच्या सानिध्यात ऐतिहासिक वास्तूंचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर पावसाळ्यानंतर पवनी किल्ल्याला नक्की भेट द्या!
Pauni Fort Bhandara Vidarbha Tourism
Sakal
Sambhajinagar historical places
Sakal