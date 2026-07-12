पावसाळ्यातील पाहुणे;जुलै महिन्यात भारताला भेट देणारे 'हे'आहेत अनोखे पक्षी!

सकाळ डिजिटल टीम
जुलै महिन्यातील पाऊस भारतात मुबलक अन्न, घरट्यांसाठी उत्तम जागा आणि आल्हाददायक वातावरण घेऊन येतो. यामुळेच देश-विदेशातील पक्षी भारतात गर्दी करतात.
birds that visit India during July
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'ब्राऊन श्राईक' पक्षी जुलै महिन्यापासूनच भारतात दिसू लागतात. झुडपांनी वेढलेल्या भागात काही काळ मुक्काम केल्यानंतर, ते वर्षभरात देशाच्या इतर भागांत आपला वावर वाढवतात.
Brown Shrike
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पावसाचा दूत मानला जाणारा हा पक्षी थेट आफ्रिकेतून भारतात येतो. मान्सूनच्या आगमनाशी या पक्ष्याचा जवळचा संबंध असल्याने, जुलैमध्ये याला पाहणे पक्षीप्रेमींसाठी एक मोठी पर्वणी असते.
Jacobin Cuckoo
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लांब पांढरी शुभ्र शेपटी आणि हवेत तरंगत उडण्याची त्याची मनमोहक शैली! या वैशिष्ट्यांमुळे 'एशियन पॅराडाइज फ्लायकॅचर' हा पावसाळ्यात भारतीय जंगलांमधील सर्वात सुंदर आणि लक्षवेधी पक्षी ठरतो.
Asian Paradise Flycatcher
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हा पक्षी प्रजननाच्या हंगामात भारतात येतो. घनदाट आणि सावली असलेल्या जंगलांमध्ये, जमिनीवर चालताना आपली शेपटी डावीकडून उजवीकडे हलवण्याची याची अनोखी पद्धत याला खास बनवते.
Forest Wagtail
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हा देखणा स्थलांतरित पक्षी पाणथळ जागा आणि खुल्या मैदानांमध्ये आढळतो. हवेत उडणारे कीटक अत्यंत चपळाईने पकडण्यात हा पटाईत असतो.
Blue-tailed Bee-eater
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चातक पक्षाचेच दुसरे नाव असलेल्या या 'पायड कुकू'ला पावसाचा मुख्य संकेत देणारा पक्षी मानले जाते. मान्सूनच्या सरी कोसळण्यापूर्वीच याचे आगमन निसर्गातील बदलांची साक्ष देते.
Pied Cuckoo
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नऊ वेगवेगळ्या रंगांची उधळण असलेला हा अत्यंत देखणा पक्षी मान्सूनमध्ये जंगलांमध्ये दाखल होतो. ओल्या जमिनीवर कीटक शोधत असतानाच, याचा मधूर सुरावटीचा आवाज जंगलात घुमू लागतो.
Indian Pitta
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