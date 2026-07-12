पावसाळ्यातील पाहुणे;जुलै महिन्यात भारताला भेट देणारे 'हे'आहेत अनोखे पक्षी!

सकाळ डिजिटल टीम

पावसाळ्याचे पाहुणे !

जुलै महिन्यातील पाऊस भारतात मुबलक अन्न, घरट्यांसाठी उत्तम जागा आणि आल्हाददायक वातावरण घेऊन येतो. यामुळेच देश-विदेशातील पक्षी भारतात गर्दी करतात.

birds that visit India during July

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ब्राऊन श्राईक (Brown Shrike)

'ब्राऊन श्राईक' पक्षी जुलै महिन्यापासूनच भारतात दिसू लागतात. झुडपांनी वेढलेल्या भागात काही काळ मुक्काम केल्यानंतर, ते वर्षभरात देशाच्या इतर भागांत आपला वावर वाढवतात.

Brown Shrike

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चातक पक्षी (Jacobin Cuckoo / Pied Cuckoo)

पावसाचा दूत मानला जाणारा हा पक्षी थेट आफ्रिकेतून भारतात येतो. मान्सूनच्या आगमनाशी या पक्ष्याचा जवळचा संबंध असल्याने, जुलैमध्ये याला पाहणे पक्षीप्रेमींसाठी एक मोठी पर्वणी असते.

Jacobin Cuckoo

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नंदन (Asian Paradise Flycatcher)

लांब पांढरी शुभ्र शेपटी आणि हवेत तरंगत उडण्याची त्याची मनमोहक शैली! या वैशिष्ट्यांमुळे 'एशियन पॅराडाइज फ्लायकॅचर' हा पावसाळ्यात भारतीय जंगलांमधील सर्वात सुंदर आणि लक्षवेधी पक्षी ठरतो.

Asian Paradise Flycatcher

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फॉरेस्ट वॅगटेल (Forest Wagtail)

हा पक्षी प्रजननाच्या हंगामात भारतात येतो. घनदाट आणि सावली असलेल्या जंगलांमध्ये, जमिनीवर चालताना आपली शेपटी डावीकडून उजवीकडे हलवण्याची याची अनोखी पद्धत याला खास बनवते.

Forest Wagtail

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निळ्या शेपटीचा वेडा राघू (Blue-tailed Bee-eater)

हा देखणा स्थलांतरित पक्षी पाणथळ जागा आणि खुल्या मैदानांमध्ये आढळतो. हवेत उडणारे कीटक अत्यंत चपळाईने पकडण्यात हा पटाईत असतो.

Blue-tailed Bee-eater

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पाऊस पक्षी (Pied Cuckoo)

चातक पक्षाचेच दुसरे नाव असलेल्या या 'पायड कुकू'ला पावसाचा मुख्य संकेत देणारा पक्षी मानले जाते. मान्सूनच्या सरी कोसळण्यापूर्वीच याचे आगमन निसर्गातील बदलांची साक्ष देते.

Pied Cuckoo

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नवरंग (Indian Pitta)

नऊ वेगवेगळ्या रंगांची उधळण असलेला हा अत्यंत देखणा पक्षी मान्सूनमध्ये जंगलांमध्ये दाखल होतो. ओल्या जमिनीवर कीटक शोधत असतानाच, याचा मधूर सुरावटीचा आवाज जंगलात घुमू लागतो.

Indian Pitta

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