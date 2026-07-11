वारकरी कपाळावर लावतात तो 'अष्टगंध' नक्की कशापासून बनतो ? 'हे' आहेत ८ घटक !

सकाळ डिजिटल टीम
पूजेच्या वेळी आपण देवाच्या मूर्तीला किंवा कपाळावर अष्टगंध लावतो. 'अष्ट' म्हणजे आठ! हे अष्टगंध निसर्गातील ८ पवित्र वस्तू एकत्र करून बनवले जाते.
The Blend of 8 Holy Ingredients
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अष्टगंधात पांढरे चंदन किंवा रक्तचंदन वापरले जाते, जे कपाळाला थंडावा देते. कपाळावर चंदन लावल्याने शरीराला आणि मनाला कमालीची शीतलता मिळते.
Calming Sandalwood
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शुद्ध केशर वापरल्यामुळे अष्टगंधाला सुंदर रंग येतो.कोणत्याही देवपूजेत,अभिषेकात किंवा यज्ञाच्या वेळी केशर वापरणे हे शुभतेचे आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते.
The Pure Touch of Saffron
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कस्तुरीच्या अद्भूत सुगंधामुळे मनाची एकाग्रता वाढवण्यास मोठी मदत होते.
Mind-Focusing Musk - Kasturi
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पूजेत शुद्ध मानला जाणारा भीमसेनी कापूर यात मिसळतात. कापरामुळे वातावरणातील नकारात्मकता दूर होऊन हवा शुद्ध होते आणि मन शांत होते.
Banishing Negativity-Camphor
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गोरोचन हा गाय किंवा बैलाच्या पित्ताशयात तयार होणारा एक दुर्मिळ पदार्थ आहे. ज्योतिषशास्त्रात याला उच्च आणि पवित्र स्थान आहे.
Rare and Sacred Gorochan
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अगरूच्या लाकडाचा उपयोग यज्ञ आणि हवनात आहुती देण्यासाठी होतो. हवनात अगरू टाकल्याने आजार दूर होतात आणि आध्यात्मिक अनुभूती मिळते.
Air-Purifying Agaru
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आपल्या घरातील रोजचे लाल 'कुंकू' यात आवर्जून एकत्र केले जाते.
Symbol of Energy and Power - Kumkum
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आयुर्वेदात महत्त्वाच्या असणाऱ्या 'जटामासी' आणि 'कचूर' या औषधी वनस्पतींच्या मुळांची पावडर यात मिसळली जाते. यामुळे अष्टगंध पूर्ण तयार होते.
The Ayurvedic Herb-Jatamansi
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Mesmerising flowers that bloom in July
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