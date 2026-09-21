गरम पाणी की गार पाणी? पायांसाठी कोणता पर्याय कधी?

Aarti Badade

पाय गरम पाण्यात बुडवायचे की गार पाण्यात?

पायांचा त्रास नेमका कशामुळे झाला आहे, यानुसार कोमट किंवा गार पाण्याचा पर्याय निवडला जातो.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

थकवा आणि स्नायूंच्या ताणासाठी कोमट पाणी!

दिवसभराचा थकवा, स्नायूंचा ताण किंवा जुन्या सांधेदुखीमध्ये कोमट पाण्यात पाय ठेवणे आरामदायी ठरू शकते.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

कोमट पाण्यामुळे काय फायदा होतो?

कोमट पाण्यामुळे स्नायूंना आराम मिळण्यास आणि तात्पुरता ताण किंवा वेदना कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

सूज किंवा नुकतीच झालेली दुखापत असेल तर गार पाणी!

मुका मार, अचानक दुखापत किंवा जास्त चालल्यामुळे आलेली सूज आणि जळजळ कमी करण्यासाठी गार पाण्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

गार पाणी किती थंड असावे?

पाय बधिर होईल किंवा त्वचेला इजा होईल इतके बर्फासारखे थंड पाणी वापरणे टाळावे.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

कोमट आणि गार पाण्याचा आलटून-पालटून वापर?

काही प्रकारच्या पायांच्या वेदना किंवा सूजेमध्ये कॉन्ट्रास्ट बाथचा वापर केला जातो, मात्र त्याचा फायदा त्रासाच्या कारणावर अवलंबून असतो.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

मधुमेह किंवा नसांचा त्रास

मधुमेह किंवा संवेदना कमी होण्याचा त्रास असल्यास पाण्याचे तापमान नीट जाणवू शकत नसल्याने पाय पाण्यात बुडवण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य आहे.

Feet Soak in Hot or Cold Water

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Sakal

नाग-नागिणीच्या मिलनावर लाल कपडा का टाकतात?

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

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Sakal

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