उन्हाळ्यात त्वचा कोरडी पडतेय? फॉलो करा ‘या’ 7 सोप्या टिप्स!

Anushka Tapshalkar

पाणी
दिवसभर पुरेसे पाणी प्या
त्वचा आतून हायड्रेट राहते

drink water 

|

sakal

मॉइश्चरायझिंग
हलका आणि हायड्रेटिंग मॉइश्चरायझर वापरा
त्वचेत ओलावा टिकून राहतो

moisturize

|

sakal

गरम पाण्याने आंघोळ टाळा
खूप गरम पाण्याने आंघोळ टाळा
त्वचेतील नैसर्गिक तेल कमी होते

Hot shower |

sakal

सनस्क्रीन
दररोज सनस्क्रीन लावा
सूर्यामुळे होणारा कोरडेपणा टाळता येतो

Sunscreen

|

sakal

सिट्रस फळ
टरबूज आणि काकडीसारखी पाण्याने भरलेली फळे खा
त्वचा नैसर्गिकरित्या ताजीतवानी राहते

Citrus Fruit

|

sakal

फेसवॉश
माइल्ड फेसवॉशचा वापर करा
त्वचा जास्त कोरडी होण्यापासून वाचते

Mild Facewash 

|

sakal

स्किनकेअर
रात्री स्किनकेअर रूटीन फॉलो करा
त्वचा रिपेअर होऊन मॉइश्चर पुन्हा मिळते

Night skincare routine

|

sakal

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

sakal

आणखी वाचा