उन्हाळ्यात त्वचा कोरडी पडतेय? फॉलो करा ‘या’ 7 सोप्या टिप्स!

Anushka Tapshalkar
पाणी
दिवसभर पुरेसे पाणी प्या
त्वचा आतून हायड्रेट राहते
drink water
sakal
मॉइश्चरायझिंग
हलका आणि हायड्रेटिंग मॉइश्चरायझर वापरा
त्वचेत ओलावा टिकून राहतो
moisturize
sakal
गरम पाण्याने आंघोळ टाळा
खूप गरम पाण्याने आंघोळ टाळा
त्वचेतील नैसर्गिक तेल कमी होते
sakal
सनस्क्रीन
दररोज सनस्क्रीन लावा
सूर्यामुळे होणारा कोरडेपणा टाळता येतो
Sunscreen
sakal
सिट्रस फळ
टरबूज आणि काकडीसारखी पाण्याने भरलेली फळे खा
त्वचा नैसर्गिकरित्या ताजीतवानी राहते
Citrus Fruit
sakal
फेसवॉश
माइल्ड फेसवॉशचा वापर करा
त्वचा जास्त कोरडी होण्यापासून वाचते
Mild Facewash
sakal
स्किनकेअर
रात्री स्किनकेअर रूटीन फॉलो करा
त्वचा रिपेअर होऊन मॉइश्चर पुन्हा मिळते
Night skincare routine
sakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
sakal