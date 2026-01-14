PCOS असो किंवा नसो, Fertility वाढवण्यासाठी ‘हे’ 7 पदार्थ नक्की खा

Anushka Tapshalkar
ड्रायफ्रूट्स आणि बिया
अक्रोड, बदाम आणि (भोपळ्याच्या व सूर्यफुलाच्या बिया) ओमेगा-3, झिंक, सेलेनियम आणि व्हिटॅमिन E ने समृद्ध आहेत, हे अंड्यांची गुणवत्ता वाढवतात आणि हार्मोन्स संतुलित ठेवतात.
Dry Fruits and Seeds
अंडी (विशेषतः पिवळा बलक)
कोलीन, व्हिटॅमिन D, B12 व उत्तम प्रथिने → अंड्यांच्या आरोग्यासाठी आणि गर्भनिर्मितीच्या सुरुवातीस महत्त्वाची.
Egg Yolk
मासे (सार्डिन्स, सॅल्मन, मॅकरल)
ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्सचा उत्तम स्रोत → अंडाशयाची कार्यक्षमता वाढवतात व सूज कमी करतात.
Fatty Fish
डाळी
वनस्पतीजन्य प्रथिने, लोह व फोलेट भरपूर → नियमित अंडोत्सर्जनासाठी आवश्यक.
शिजवलेल्या पालेभाज्या
पालक, शेवग्याची भाजी, मेथी, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्सचे स्त्रोत आहेत. ते अंड्यांची परिपक्वता आणि गर्भाशयाची क्षमता सुधारतात.
Cooked Leafy Greens
अंडोत्सर्जन व हार्मोन संतुलन
ही अन्नपदार्थ हार्मोन बॅलन्स सुधारून गर्भधारणेची शक्यता वाढवतात.
Hormonal Balance
PCOS व इन्सुलिन रेसिस्टन्स असल्यास विशेष काळजी
प्रथिने + फायबर + चांगले फॅट्स असलेले संतुलित जेवण घ्या → सायकल नियमित राहण्यास मदत होते.
PCOS and Insulin Resistance
