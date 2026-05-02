Peacock Feathers Lizard Myth : घराच्या भिंतीवर मोराचं पीस लावल्याने पाल का गायब होते? पिसावरील 'त्या' नक्षीचा नेमका अर्थ काय?

बाळकृष्ण मधाळे

मोराच्या पिसांनी खरंच पाल पळते का?

घरामध्ये पालींचा त्रास हा अनेकांसाठी डोकेदुखीचा विषय असतो. त्यामुळे त्यांना दूर ठेवण्यासाठी लोक विविध घरगुती उपाय करून पाहतात. त्यापैकी एक लोकप्रिय उपाय म्हणजे घरात मोराची पिसे ठेवणे.

Do Peacock Feathers Really Repel House Lizards?

|

esakal

मोराची पिसे पाहिल्यावर पाल घाबरते?

असा समज आहे की, मोराची पिसे पाहिल्यावर पाल घाबरते आणि त्या जागेपासून दूर पळते. पण, हा उपाय खरोखर किती प्रभावी आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

मोराच्या पिसावर डोळ्यासारखी नक्षी

काहींच्या मते, मोराच्या पिसावर असलेली डोळ्यासारखी नक्षी ही पालींना घाबरवण्याचे मुख्य कारण असते. ही नक्षी पाहून पालीला एखाद्या मोठ्या प्राण्याचा डोळा असल्याचा भास होतो आणि त्यामुळे ती त्या ठिकाणाहून दूर जाते.

पिसांमधून विशिष्ट वास बाहेर पडतो?

तर काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, मोराच्या पिसांमधून एक विशिष्ट वास बाहेर पडतो, जो पालींना सहन होत नाही आणि त्यामुळे त्या त्या भागापासून लांब राहतात.

विज्ञान काय सांगतं?

मात्र, या सर्व दाव्यांना ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.

...तर पाली नक्कीच पळून जातील!

म्हणजेच, मोराची पिसे ठेवली तर पाली नक्कीच पळून जातील, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

डांबरगोळ्यांसारखे उपाय प्रभावी ठरू शकतात!

जर तुम्हाला घरातील पालींपासून खरंच सुटका हवी असेल, तर स्वच्छता राखणे, अन्नाचे अवशेष न ठेवणे आणि डांबरगोळ्यांसारखे (Naphthalene balls) उपाय वापरणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.

