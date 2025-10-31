Peanuts & Jaggery Benefits : मुठभर शेंगदाणे आणि एक गुळाचा खडा खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
मुठभर शेंगदाणे आणि एक गुळाचा खडा खाल्ल्याने दिवसभर उर्जा मिळण्यासाठी पुरेसे आहे.
शेंगदाण्यात प्रोटीन्सचे प्रमाण जास्त असते. तर गूळ शरिरातील रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करते.
शेंगदाण्यात प्रथिनांसह, अनेक जीवनसत्त्वे, खनिजे, व्हिटॅमिन-बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लेविन सारखे घटक असतात.
कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह, पोटॅशियम, झिंक, प्रथिने, ब जीवनसत्व इत्यादी पोषक घटक त्यात मुबलक प्रमाणात आढळतात.
बहुतांश महिलांना अॅनिमियाची समस्या भेडसावत असते. अशा स्थितीत भिजवलेले शेंगदाणे आणि गूळ खाणे फायदेशीर ठरू शकते.
योग्य आहाराचे सेवन न केल्यामुळे अशक्तपणाचा सामना करावा लागतो. अशावेळी शेंगदाणे आणि गूळ खा.
गुळामध्ये मुबलक प्रमाणात असलेल्या पोटॅशियममुळे, आतड्यांचे स्नायू मजबूत होतात.
गुळ आणि शेंगदाण्यात कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, याचा फायदा दात आणि हाडांना देखील होतो.
