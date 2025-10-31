Peanuts & Jaggery Benefits : मुठभर शेंगदाणे आणि एक गुळाचा खडा खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

गूळ आणि शेंगदाणे

मुठभर शेंगदाणे आणि एक गुळाचा खडा खाल्ल्याने दिवसभर उर्जा मिळण्यासाठी पुरेसे आहे.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

शेंगदाण्यात प्रोटीन्स

शेंगदाण्यात प्रोटीन्सचे प्रमाण जास्त असते. तर गूळ शरिरातील रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करते.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

अनेक घटक

शेंगदाण्यात प्रथिनांसह, अनेक जीवनसत्त्वे, खनिजे, व्हिटॅमिन-बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लेविन सारखे घटक असतात.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

मुबलक प्रथिने

कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह, पोटॅशियम, झिंक, प्रथिने, ब जीवनसत्व इत्यादी पोषक घटक त्यात मुबलक प्रमाणात आढळतात.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

भिजवलेले शेंगदाणे आणि गूळ

बहुतांश महिलांना अॅनिमियाची समस्या भेडसावत असते. अशा स्थितीत भिजवलेले शेंगदाणे आणि गूळ खाणे फायदेशीर ठरू शकते.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

अशक्तपणाचा सामना कराल

योग्य आहाराचे सेवन न केल्यामुळे अशक्तपणाचा सामना करावा लागतो. अशावेळी शेंगदाणे आणि गूळ खा.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

आतड्यांचे स्नायू मजबूत

गुळामध्ये मुबलक प्रमाणात असलेल्या पोटॅशियममुळे, आतड्यांचे स्नायू मजबूत होतात.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

दात आणि हाडांना

गुळ आणि शेंगदाण्यात कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, याचा फायदा दात आणि हाडांना देखील होतो.

Peanuts & Jaggery Benefits

|

esakal

आणखी पाहा...