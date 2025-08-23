प्रोटीनने भरलेलं पीनट बटर खाण्याचे ७ जबरदस्त फायदे!

Monika Shinde

कॅल्शियम व प्रोटीनचा उत्तम स्रोत

पीनट बटर हे प्रोटीन आणि कॅल्शियमने भरलेलं असतं. हे हाडं मजबूत ठेवण्यासाठी आणि स्नायूंना बळकटी देण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे, विशेषतः लहान मुलांसाठी.

Good source of calcium and protein | Esakal

वजन वाढवण्यासाठी उपयोगी

ज्यांना नैसर्गिक पद्धतीने वजन वाढवायचं आहे, त्यांच्यासाठी पीनट बटर हे एनर्जी-डेंस अन्न आहे. त्यातील हेल्दी फॅट्स वजन वाढीसाठी उपयुक्त असतात.

Useful for weight gain | Esakal

मेंदूचं आरोग्य सुधारतो

पीनट बटरमध्ये विटामिन E आणि ओमेगा ६ फॅटी ॲसिड असतात, जे मेंदूच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करतात आणि लक्ष केंद्रित करण्यात मदत करतात.

Improves brain health | Esakal

हृदयासाठी फायदेशीर

हृदयासाठी उपयुक्त असलेल्या हेल्दी फॅट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे पीनट बटर कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करतो.

Beneficial for the heart | Esakal

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतो

पीनट बटरमध्ये फायबर आणि प्रथिने असल्यामुळे ते पचन हळूहळू होतं. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहते, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी उपयुक्त.

Keeps blood sugar under control | Esakal

ऊर्जा वाढवतो आणि थकवा कमी करतो

दिवसभरासाठी ऊर्जा हवी असेल तर पीनट बटर हा एक उत्तम पर्याय आहे. त्यातील पोषणद्रव्यं तुमचं शरीर आणि मेंदू दोघांनाही ताजेतवाने ठेवतात.

Increases energy and reduces fatigue | Esakal

पौष्टिक आहारात सहज वापर

ब्रेड, फळं, स्मूदी किंवा पराठ्यासोबत पीनट बटर सहज मिसळता येतं. त्याचा चवदार व पौष्टिक असा वापर कोणत्याही वयात करता येतो.

Easy to use in a nutritious diet | Esakal

