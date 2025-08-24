शेंगदाणा तेल खाण्याचे 'हे' आहेत फायदे

सकाळ डिजिटल टीम

आरोग्यासाठी फायदे

शेंगदाण्याचे तेल स्वादिष्टच नाही, तर हृदय, हाडे, त्वचा आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे.

Peanut Oil Benefits | esakal

रोजच्या आहारात समावेश

सलाड, भाज्या, किंवा हलक्या तळणात शेंगदाण्याचे तेल वापरल्यास आरोग्यासाठी अनेक फायदे मिळतात.

जळजळ कमी करण्यास मदत

संधिवात आणि सांधेदुखीमुळे होणारी जळजळ कमी करण्यास शेंगदाण्याचे तेल उपयुक्त ठरते.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

व्हिटॅमिन ई त्वचा आणि केसांचे आरोग्य सुधारते आणि नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते.

हाडे आणि स्नायूंना बळ

शेंगदाण्याचे तेल प्रथिनांनी समृद्ध आहे, जे हाडे आणि स्नायूंना मजबूत ठेवण्यास मदत करते.

हृदयविकाराचा धोका कमी

मोनोनसॅचुरेटेड फॅटी ऍसिड्स LDL कमी करतात आणि HDL वाढवतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

उच्च स्मोक पॉइंट

हे तेल उच्च तापमानावर टिकते, त्यामुळे तळण्यासाठी सुरक्षित आणि पोषणमूल्य टिकवते.

अँटीऑक्सिडंट्सचे स्रोत

व्हिटॅमिन ई आणि पॉलीफेनॉल्स शरीरातील फ्री रॅडिकल्सशी लढतात आणि पेशींचे नुकसान टाळतात.

