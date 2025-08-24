शेंगदाणा तेल खाण्याचे 'हे' आहेत फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
शेंगदाण्याचे तेल स्वादिष्टच नाही, तर हृदय, हाडे, त्वचा आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे.
सलाड, भाज्या, किंवा हलक्या तळणात शेंगदाण्याचे तेल वापरल्यास आरोग्यासाठी अनेक फायदे मिळतात.
संधिवात आणि सांधेदुखीमुळे होणारी जळजळ कमी करण्यास शेंगदाण्याचे तेल उपयुक्त ठरते.
व्हिटॅमिन ई त्वचा आणि केसांचे आरोग्य सुधारते आणि नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते.
शेंगदाण्याचे तेल प्रथिनांनी समृद्ध आहे, जे हाडे आणि स्नायूंना मजबूत ठेवण्यास मदत करते.
मोनोनसॅचुरेटेड फॅटी ऍसिड्स LDL कमी करतात आणि HDL वाढवतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
हे तेल उच्च तापमानावर टिकते, त्यामुळे तळण्यासाठी सुरक्षित आणि पोषणमूल्य टिकवते.
व्हिटॅमिन ई आणि पॉलीफेनॉल्स शरीरातील फ्री रॅडिकल्सशी लढतात आणि पेशींचे नुकसान टाळतात.