महिलांनी रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
महिलांनी रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास आरोग्याला मिळणारे फायदे थक्क करणारे आहेत.
Why Peanuts Are Superfood for Women’s Health
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हा निसर्गाचा असा खजिना आहे, जो महिलांच्या शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यापासून ते सौंदर्यापर्यंत प्रत्येक गरजा पूर्ण करतो.
Peanuts Benefits for Females
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शेंगदाण्यातील 'फायटोस्टेरॉल्स' महिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजेन संप्रेरकाची पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
Hormonal Balance
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यातील मुबलक 'फॉलिक ऍसिड' गर्भातील बाळाच्या मेंदूचा आणि पाठीच्या कण्याचा विकास करून जन्मजात दोष रोखते.
Pregnancy Support
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शेंगदाण्यातील 'रेझवेराट्रोल' आणि व्हिटॅमिन-ई त्वचेवरील सुरकुत्या कमी करून वाढते वय लपवण्यास मदत करतात.
Anti-Aging Glow
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यामध्ये असलेले लोह आणि तांबे महिलांमधील रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) दूर करून हिमोग्लोबिन झपाट्याने वाढवते.
Fights Anemia
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यातील फायबर आणि प्रोटीन 'लेप्टिन' हार्मोन सक्रिय करतात, ज्यामुळे अवाजवी भूक न लागता वजन नियंत्रणात राहते.
Weight Management
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वाढत्या वयात महिलांमध्ये उद्भवणारा ऑस्टियोपोरोसिस (हाडे ठिसूळ होणे) रोखण्यासाठी यातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मदत करते.
Strong Bones
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शेंगदाण्यातील 'ट्रिप्टोफॅन' अमिनो ऍसिड मेंदूत 'सेरोटोनिन' (हॅपी हार्मोन) वाढवून महिलांमधील नैराश्य आणि चिडचिड कमी करते.
Mood Booster
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यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-6 फॅटी ऍसिडस् महिलांमध्ये स्तनांच्या गाठी किंवा कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
Breast Health
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
Disclaimer
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