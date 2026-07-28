महिलांनी रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

महिलांच्या आरोग्यासाठी शेंगदाणे

महिलांनी रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास आरोग्याला मिळणारे फायदे थक्क करणारे आहेत.

Why Peanuts Are Superfood for Women’s Health

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चक्क १२ फायदे

हा निसर्गाचा असा खजिना आहे, जो महिलांच्या शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यापासून ते सौंदर्यापर्यंत प्रत्येक गरजा पूर्ण करतो.

Peanuts Benefits for Females

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हार्मोनल संतुलन

शेंगदाण्यातील 'फायटोस्टेरॉल्स' महिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजेन संप्रेरकाची पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

Hormonal Balance

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गर्भावस्थेत सुरक्षा कवच

यातील मुबलक 'फॉलिक ऍसिड' गर्भातील बाळाच्या मेंदूचा आणि पाठीच्या कण्याचा विकास करून जन्मजात दोष रोखते.

Pregnancy Support

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चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक

शेंगदाण्यातील 'रेझवेराट्रोल' आणि व्हिटॅमिन-ई त्वचेवरील सुरकुत्या कमी करून वाढते वय लपवण्यास मदत करतात.

Anti-Aging Glow

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अशक्तपणा आणि ॲनिमिया

यामध्ये असलेले लोह आणि तांबे महिलांमधील रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया) दूर करून हिमोग्लोबिन झपाट्याने वाढवते.

Fights Anemia

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वजन नियंत्रण

यातील फायबर आणि प्रोटीन 'लेप्टिन' हार्मोन सक्रिय करतात, ज्यामुळे अवाजवी भूक न लागता वजन नियंत्रणात राहते.

Weight Management

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पोलादी हाडे

वाढत्या वयात महिलांमध्ये उद्भवणारा ऑस्टियोपोरोसिस (हाडे ठिसूळ होणे) रोखण्यासाठी यातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मदत करते.

Strong Bones

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मानसिक ताणतणाव

शेंगदाण्यातील 'ट्रिप्टोफॅन' अमिनो ऍसिड मेंदूत 'सेरोटोनिन' (हॅपी हार्मोन) वाढवून महिलांमधील नैराश्य आणि चिडचिड कमी करते.

Mood Booster

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स्तनांच्या आरोग्याची काळजी

यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-6 फॅटी ऍसिडस् महिलांमध्ये स्तनांच्या गाठी किंवा कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

Breast Health

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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