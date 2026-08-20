शेंगदाणा की मखाना? आरोग्यासाठी काय आहे बेस्ट!

Aarti Badade

शेंगदाणा की मखाना?

आरोग्यासाठी दोन्ही फायदेशीर आहेत, पण तुमच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

वजन कमी करायचे असेल तर?

कमी कॅलरी आणि तुलनेने हलका स्नॅक म्हणून वजन नियंत्रणासाठी मखाना चांगला पर्याय ठरू शकतो.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

प्रथिने आणि ऊर्जा हवी असेल तर?

शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने आणि हेल्दी फॅट्स असल्याने ते शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतात.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

पोट जास्त वेळ भरलेले राहावे?

शेंगदाणे खाल्ल्याने प्रथिने आणि फॅट्समुळे जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

हृदयासाठी कोणते चांगले?

दोन्ही पर्याय संतुलित आहाराचा भाग होऊ शकतात, तर शेंगदाण्यांतील हेल्दी फॅट्स हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

मखाना का खावा?

मखाना कमी चरबीयुक्त असल्याने हलका आणि कुरकुरीत स्नॅक म्हणून आहारात घेता येतो.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

मग बेस्ट कोणते?

वजन नियंत्रणासाठी मखाना, तर प्रथिने आणि ऊर्जेसाठी शेंगदाणे—योग्य प्रमाणात दोन्हीही चांगले पर्याय आहेत.

Peanuts vs Makhana health benefits

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Sakal

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Mustard Oil vs Refined Oil belly button

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Sakal

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