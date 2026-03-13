शेंगदाणे की मखाना? वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?

Aarti Badade
वजन कमी करताना सर्वात मोठे आव्हान असते मधल्या वेळेच्या भुकेवर (Mid-meal hunger) नियंत्रण ठेवणे, अशा वेळी 'स्नॅक्स'ची निवड महत्त्वाची ठरते.
Peanuts vs Makhana for weight loss
Sakal
शेंगदाणे प्रथिने, फायबर्स आणि जीवनसत्त्वांनी भरपूर असतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि दीर्घकाळ भूक लागत नाही.
Peanuts vs Makhana for weight loss
Sakal
शेंगदाण्यांमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे वजन कमी करायचे असेल तर दिवसाला फक्त ५-६ शेंगदाणे खाणे पुरेसे आहे.
Peanuts vs Makhana for weight loss
sakal
मखाना हा अत्यंत हलका आहार असून यात फॅट्स कमी आणि प्रथिने-फायबर्स जास्त असतात, जो वजन कमी करण्यासाठी उत्तम मानला जातो.
Peanuts vs Makhana for weight loss
Sakal
मखानामध्ये मुबलक प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि मिनरल्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
Peanuts vs Makhana for weight loss
Sakal
मखाना खाल्ल्यामुळे भूक नियंत्रणात राहते आणि त्यातील फायबरमुळे पचन प्रक्रिया सुरळीत पार पडते.
Peanuts vs Makhana for weight loss
sakal
आहारतज्ज्ञ स्नेहा परांजपे यांच्या मते, कमी कॅलरीमुळे 'मखाना' वजन कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे, तर शेंगदाणे कमी प्रमाणात खाणे फायदेशीर ठरते.
Peanuts vs Makhana for weight loss
sakal
High blood pressure kidney failure
Sakal