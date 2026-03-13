शेंगदाणे की मखाना? वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?

Aarti Badade

वजन कमी करण्यातील मुख्य आव्हान

वजन कमी करताना सर्वात मोठे आव्हान असते मधल्या वेळेच्या भुकेवर (Mid-meal hunger) नियंत्रण ठेवणे, अशा वेळी 'स्नॅक्स'ची निवड महत्त्वाची ठरते.

शेंगदाणे : प्रथिनांचा खजिना

शेंगदाणे प्रथिने, फायबर्स आणि जीवनसत्त्वांनी भरपूर असतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि दीर्घकाळ भूक लागत नाही.

शेंगदाणे खाताना 'हे' लक्षात ठेवा

शेंगदाण्यांमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे वजन कमी करायचे असेल तर दिवसाला फक्त ५-६ शेंगदाणे खाणे पुरेसे आहे.

मखाना : कमी कॅलरी असलेला पौष्टिक पर्याय

मखाना हा अत्यंत हलका आहार असून यात फॅट्स कमी आणि प्रथिने-फायबर्स जास्त असतात, जो वजन कमी करण्यासाठी उत्तम मानला जातो.

अँटिऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्रोत

मखानामध्ये मुबलक प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि मिनरल्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

पचन आणि भूक नियंत्रण

मखाना खाल्ल्यामुळे भूक नियंत्रणात राहते आणि त्यातील फायबरमुळे पचन प्रक्रिया सुरळीत पार पडते.

तज्ज्ञांचा सल्ला : काय निवडावे?

आहारतज्ज्ञ स्नेहा परांजपे यांच्या मते, कमी कॅलरीमुळे 'मखाना' वजन कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे, तर शेंगदाणे कमी प्रमाणात खाणे फायदेशीर ठरते.

