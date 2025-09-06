केवळ दूध नाही, पैलवानांच्या ताकदीचे काय आहे रहस्य?

सकाळ डिजिटल टीम
बलदंड पैलवान दिसला की सामान्य माणसाच्या मनात त्याच्या आहार, ताकद आणि कुस्तीमागच्या कारणांबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यांचा आहार काय असले?
Indian wrestling
तर 'थंडाई' आहे पैलवानांचे नैसर्गिक अमृत, थंडाईमध्ये असलेल्या बदाम, खसखस आणि बडीशेपसारख्या घटकांमुळे मसल्स रिपेअर वेगाने होते आणि शरीराची थकवा भरून निघतो.
It’s Thandai
हे पारंपरिक पेय शरीराला आवश्यक ती ऊर्जा नैसर्गिकरित्या पुरवते, कोणतेही रासायनिक एनर्जी ड्रिंक न घेता.
Indian wrestling
थंडाई प्यायल्याने शरीरातील उष्णता त्वरित कमी होते, ज्यामुळे मन शांत होते आणि झोपही गाढ लागते.
Indian wrestling
यातील बडीशेप, वेलदोडा आणि खसखस पचनक्रिया सुधारतात आणि अॅसिडिटीसारख्या समस्यांपासून दिलासा मिळतो.
Natural energy drink
थंडाईत असलेले ड्रायफ्रूट्स आणि दूध यामुळे थकवा दूर होतो आणि शरीरात नवचैतन्य निर्माण होते.
Strength training
कुस्तीगिरांसाठी महत्त्वाचे असलेले बदाम व दूध मसल्स बिल्डिंगसाठी आवश्यक प्रथिने आणि चरबी पुरवतात.
Balanced nutrition
थंडाईत असलेल्या खनिज घटकांमुळे हाडे बळकट होतात व सांधेदुखीपासून संरक्षण मिळते.
Natural muscle recovery
रासायनिक पेयांपेक्षा थंडाई हे घरगुती व नैसर्गिक असल्यामुळे कोणतेही साइड इफेक्ट्स नसतात.
Traditional nutrition
पैलवानांसारखं शरीर नसेल तरीसुद्धा आठवड्यातून २-३ वेळा थंडाई घेतल्यास आरोग्याला उत्तम फायदा होतो.
Natural energy drink
